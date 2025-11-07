ฝนหนัก-เขื่อนทดน้ำบางปะกงปล่อยน้ำจืดลงทะเลทำทะเลบางแสนเป็นสีดำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ทะเลบางแสนเปลี่ยนเป็นสีดำทำนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำ คาดเกิดจากภาวะฝนหนัก-เขื่อนทดน้ำบางปะกงปล่อยน้ำจืดลงทะเล พ่อค้าแม่ค้าหวั่นกระทบท่องเที่ยวเสาร์-อาทิตย์ยันลงเล่นน้ำได้ ไม่มีกลิ่นเหม็น
เมื่อเวลา 17.30 น.วันนี้ (7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่าสีของน้ำทะเล ได้เปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มแดงอมดำ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวและลูกกลานมาพักผ่อน ก็ยังไม่กล้าให้ลงเล่นน้ำ
จากการสอบถาม น.ส.อินทุกานต์ สรรพโชติ.อายุ 27 ปี นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ เปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนอยู่บ่อยครั้ง แต่ในวันนี้กลับพบว่าน้ำทะเลได้เปลี่ยนเป็นสีขุ่นดำคล้ายน้ำเสีย ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นเพราะฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา
" ปกติไม่เคยเจอน้ำทะเลมีลักษณะขุ่นดำเช่นนี้ จะเคยเจอแต่น้ำทะเลที่เปบี่ยนเป็นสีเขียว และน้ำทะเลที่จนเห็นเม็ดทราย แต่ในวันนี้น้ำทะเลได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำดำจนไม่กล้าลงเล่นน้ำ โชคดีที่ไม่มีกลิ่นเหม็น" น.ส.อินทุกานต์ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายภูริเดช สิงห์สัตย์ อายุ 30ปีพ่อค้าขายอาหารตามสั่งหาดแหลมแท่น ที่บอกว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลบางแสนเปลี่ยนเป็นสีดำอาจจะเป็นเพราะเขื่อนทดน้ำบางประกง ได้ปล่อยน้ำจืดลงทะเลในช่วงที่มีฝนตกหนัก แต่เมื่อมีลมพัดผ่านน้ำทะเลก็จะใสเหมือนเดิม
ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อปลาและคน เนื่องจากยังไม่เห็นมีปลาตายลอยน้ำและไม่มีกลิ่นเหมือนเมื่อครั้งน้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ำได้ตามปกติ
ด้าน นางศิริกัญญา ตรีอุดม อายุ 70 ปี แม่ค้าขายอาหารตามสั่งชายหาดบางแสน ที่บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำทะเลบางแสน มีสีดำจริงเพราะมีพายุเข้า ซึ่งตามปกติแล้วน้ำทะเลในช่วงนี้จะใสมากเพราะเข้าหน้าหนาว
ส่วนอีกสาเหตุเกิดคือ การที่เขื่อนทดน้ำบางปะกงได้ปล่อยน้ำลงทะเล จึงทำให้มีสีดำบริเวณริมชายหาดบางแสน แต่ไม่มีกลิ่นเหม็นและนักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้
" ปกติแล้วน้ำทะเลบางแสนจะไม่มีสีดำ ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวจากแพลงตอนบลูม และเมื่อคลื่นลมแรงก็จะพัดน้ำไปที่อื่นซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติ และเมื่อหมดพายุน้ำทะเลบางแสน ก็จะกลับมาใสเหมือนเดิม" แม่ค้าขายอาหารตามสั่งชายหาดบางแสน กล่าว