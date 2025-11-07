ผบช.ภ.7 แถลงปิดคดี รวบ “ไอ้โชค” เซียนพระ มือฆ่าหญิงเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ถ่วงน้ำดับ ปมชู้สาวสะเทือนสังคม

นครปฐม - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นำทีมแถลงจับกุม “ไอ้โชค” เซียนพระโหด ฆ่ามัดศพหญิงเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ถ่วงน้ำคลองบางเลน จ.นครปฐม หลังหลบหนีเพียง 2 วัน เผยปมเหตุชู้สาว ภรรยาไม่พอใจผู้ตาย นัดมาเคลียร์แต่คุยไม่ลงตัว กลับกลายเป็นเหตุฆ่ารัดคอถ่วงน้ำอำพราง
วันนี้( 7 พ .ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7
และ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาในคดีสะเทือนขวัญ ฆ่าถ่วงน้ำ น.ส.สกุลรัตน์ คำวิลาศ หรือ “จัน” อายุ 49 ปี ชาวจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ผู้ต้องหารายนี้คือ นายศุภโชค ศรีนคร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ถูกจับตามหมายจับ จ.1268/2568
ข้อหา ฆ่าผู้อื่น และซ่อนเร้น ย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย (คดีอาญาที่ 770/2568) หลังถูกตามล่าข้ามจังหวัดและถูกจับได้ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา 10.15 น.
พล.ต.ท.พิสิฐ เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ต้องหาเป็น “เซียนพระ” มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ตาย ซึ่งภรรยาของผู้ต้องหาทราบเรื่องและเกิดความไม่พอใจ จึงนัดหมายให้ผู้ตายมาพบที่บ้านพัก แต่การพูดคุยไม่ลงตัวเกิดมีปากเสียงรุนแรง นายศุภโชคจึงบันดาลโทสะ ใช้เชือกรัดคอผู้ตายจนเสียชีวิต ก่อนนำศพไปมัดกับท่อนปูนแล้วนำไปถ่วงน้ำในคลองส่งน้ำการประปานครหลวง หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หลังศพลอยขึ้นมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งคลี่คลายคดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในสองวัน พร้อมของกลาง 7 รายการ ได้แก่
• รถยนต์ฮอนด้า สีเทา ทะเบียน กต 8105 อุทัยธานี (รถผู้ต้องหา)
• รถยนต์นิสสัน จู้ค สีแดง ทะเบียน 3กถ 6181 กรุงเทพมหานคร (รถผู้ตาย)
• ท่อนปูน 2 ท่อน, คีมตัดลวด 1 ชิ้น, พระเครื่อง 1 องค์ และแหวนทอง 1 วง
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังติดตามตัวคนร้ายหลังทราบพฤติกรรม โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งเหตุ จนพบเบาะแสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถจับกุมได้อย่างรวดเร็ว
จากการสอบสวน นายศุภโชค ให้การรับสารภาพว่า รู้จักและคบหากับผู้ตายจากการทำธุรกิจร่วมกันในร้านกาแฟแบรนด์หนึ่ง แต่ภายหลังเกิดความขัดแย้งเรื่องเงินและความสัมพันธ์ส่วนตัว รวมทั้งภรรยาไม่พอใจพฤติกรรมของผู้ตาย จึงวางแผนนัดเจอเพื่อพูดคุย ก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นในคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน และนำศพไปทิ้งน้ำอำพราง โดยหลังจากก่อเหตุยังนำทองคำของผู้ตายไปขายที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.นครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ติดตามของกลางกลับมาได้แล้ว
ทั้งนี้ ขณะจับกุม นายศุภโชค พยายามขับรถหลบหนีด้วยความเร็วเกือบ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนรถเสียหลักพลิกคว่ำชนต้นมะขามเทศในพื้นที่ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ แล้วหลบหนีลงป่าอ้อย กระทั่งเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านระดมค้นหาจนพบตัวนอนหมดแรงกลางไร่มันสำปะหลังในช่วงสายวันนี้
สำหรับประวัติผู้ต้องหา พบเคยมีคดีอาญาหลายคดี ทั้งคดียักยอกทรัพย์เมื่อปี 2552 ที่ สภ.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี และคดียาเสพติดปี 2554 ที่ สภ.กระตีบ จ.นครปฐม ก่อนจะผันตัวมาเป็นเซียนพระ จนมาก่อเหตุฆาตกรรมสะเทือนใจในครั้งนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และซ่อนเร้นย้ายศพเพื่อปิดบังการตาย ส่วนภรรยาของผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างสอบสวน หากพบหลักฐานเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น