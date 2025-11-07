ดินทิ้งเหมืองแม่เมาะยังสไลด์ไม่หยุด!สะพัด 4 เดือนป้อนถ่านหินไม่ได้ ภาคเหนือเสี่ยงไฟตกไฟดับ

ลำปาง - กฟผ.แม่เมาะ ตั้ง War Room เกาะติดกองดินทิ้งเหมืองลิกไนต์ พบยังสไลด์เคลื่อนตัวต่อเนื่อง กระทบสายพานลำเลียงพื้นที่สัญญา 9-เครื่องโม่ดิน เสียหาย สะพัดหากลำเลียงถ่านหินป้อน 2 โรงไฟฟ้าภายใน 4 เดือน ภาคเหนือเสี่ยงไฟตก-ไฟดับ
วันนี้ (7 พ.ย.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ แจ้งว่า นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณพื้นที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) ว่า มวลดินยังมีการเคลื่อนตัวและบางส่วนไหลลงมา ในพื้นที่บ่อเหมือง บริเวณ Sump 1NW ซึ่งเป็นบ่อดินถม ทำให้ดินเดิมถูกดันและเกิดการเคลื่อนตัว
ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบสายพานลำเลียงดินของบริษัทผู้รับจ้างสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 และเครื่องโม่ดิน ได้รับความเสียหายบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการออกจากพื้นที่ได้เป็นการเร่งด่วน และให้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ
ขณะเดียวกัน ยังได้ตั้ง War Room ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมทั้ง RTK-LandMos ควบคู่กับการแจ้งเตือน RTK-IoT Landslide เพื่อติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน
พร้อมกันนี้ ยังได้ออกประกาศผู้รักษาบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง ปิดพื้นที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ของเหมืองแม่เมาะ (SW Dump) และปิดกั้นเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทผู้รับจ้างสัญญาที่ 8 และสัญญาที่ 9 รับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการปิดกั้นพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับการบริหารจัดการระบบระบายน้ำบริเวณคลองผันน้ำแม่เมาะ-ห้วยทราย ที่ถูกดินสไลด์ปิดทับ อยู่ระหว่างการติดตั้งแนวท่อและเครื่องสูบน้ำขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 4 ตัว บริเวณสถานีสูบน้ำเขื่อนแม่ขาม คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มสูบน้ำผันเข้าเขื่อนแม่ขามได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียง และได้มอบหมายให้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) ร่วมกับศูนย์ลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ เป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือหากชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ประชุมชี้แจงในที่ประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้นดง อำเภอแม่เมาะ ถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยแสดงความเป็นห่วงและกังวลเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้า หากภายใน 3-4 เดือนนี้ ยังไม่สามารถเก็บกู้ ฟื้นฟู จุดที่เกิดดินสไฟลด์ และกลับมาทำงานได้ตามปกติ จะส่งผลต่อถ่านหินที่มีอยู่ในสต๊อกที่จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือน
และหากยังไม่สามารถต่อสายพานลำเลียงถ่านหินให้ใช้งานได้ และไม่สามารถป้อนถ่านหินเข้าโรงไฟฟ้า 2 โรงคือ โรง8 และ โรง14ได้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งไฟ เพราะที่นี่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคเหนือ ก็อาจจะทำให้เกิดไฟตก ไฟดับได้ จนกว่าจะถึงเดือนเมษายน ที่กำลังสร้างสายส่งขนาด 500 KV ได้ ซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเชื่อมระบบอยู่
ล่าสุดทาง กฟผ.ต้องวางแผนเพื่อจะต้องหาถ่านหินมาป้อนสำรองเข้าโรงฟ้าทั้ง2โรง ให้ได้ก่อน เพราะไม่มีใครอยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้น แต่ที่ผ่านมาอาจจะติดปัญหาด้านการสื่อสาร