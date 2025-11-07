ส่อฉาวอีกวัด!เผยแชทหลุดพระเจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบล คุยสีกาอย่างหวานแถมส่องุบงิบเงินกฐินซ้ำ

พิษณุโลก - แชทหลุด พระระดับเจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบล คุยกับสีกา ถ้อยคำอย่างหวาน แถมไม่นำเงินทอดกฐินกว่า 3 แสนเข้าวัดทันที จนศรัทธาโวยถึงยอม แต่ยังไม่วายทยอยจ่ายเป็นงวด..ชาวบ้านไม่ทน รวมตัวร้อง รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก สอบ
วันนี้ (7 พ.ย.68) นายเลิศลักษณ์ ทัพเลิก สมาชิกอบต.ท่าหมื่นราม พร้อมชาวบ้านท่าหมื่นรามประมาณ 20 คนเดินทางไปยังวัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ทำการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (มหานิกาย)
พร้อมนำหลักฐานการสนทนาทางโทรศัพท์มือถือ ระหว่างพระครูมานัสวรดิต เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นเขต 1และเจ้าอาวาสวัดท่าหมื่นราม กับ นางรำพัน (ขอสงวนนามสกุล) และหลักฐาน ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานวัดท่าหมื่นราม ยื่นให้เจ้าคณะจังหวัดฯดำเนินการตรวจสอบ
ทั้งนี้ข้อความแชท -มีการพูดคุย ระหว่างเจ้าอาวาสวัดท่าหมื่นราม กับสีการายหนึ่ง ซึ่งเป็นแฟนของ นายประสิทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) พูดคุยไปเชิงชู้สาว ทำให้นายประสิทธิ์ หึงหวงและนำแซทหลุดออกมาเผยแพร่
นอกจากนี้ ชาวบ้านยังสงสัยเส้นทางการเงินของวัดตั้งแต่ปี 2558-2567 ไม่โปร่งใส โดยเฉพาะปี 67 เงินจากการทอดกฐินสามัคคี ยอดกว่า 300,000 บาท ไม่มีการนำเข้าบัญชีวัดทันที กระทั่งหลังจบงานแล้ว มีเหตุการณ์ร้องเรียนแล้ว จึงนำเงินเข้าวัด แต่ก็ยังทยอยเข้าเป็นงวดๆหลายครั้ง
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนท่าหมื่นราม อ.วังทอง เคลือบแคลงสงสัย ไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อพระครูมานัสวรดิตถ์ เป็นอย่างมากจึงขอให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนช่วยตรวจสอบ ให้ได้ข้อเท็จจริง
ต่อมา พระอธิการอนุพงษ์ ญาณร์สี เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังทอง และพระครูศรีรัตนาทร เลขา รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เดินได้มารับหนังสือพร้อมรับปากว่า จะดำเนินการสอบสวนให้กระจ่างภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านร้องเรียนมาก่อนแล้ว ทราบว่า เงินกฐิน หายไปหนึ่งแสนเศษๆ เนื่องจากมีผู้ใจบุญทำบุญมาจำนวน 3 แสนกว่า แต่ยอดนับเงินสดๆจริงมีเพียงแสนกว่าๆเท่านั้น สรุปว่า เงินหายไป ขอเวลาสอบสวนอีกไม่นานจะทราบผล