อดีตทหารผ่านศึกตราดเดินเท้า 345 กม.เข้ากรุงฯ ถวาย" แม่หลวงของแผ่นดิน"

ตราด -อดีตทหารผ่านศึกใน จ.ตราด เดินเท้า 345 กิโลเมตรเข้ากรุง เพื่อสักการะพระบรมศพ "แม่หลวงของแผ่นดิน" คาดใช้เวลา 5 วัน เผยเคยเดินทางไกลจาก จ.อุบลราชธานีไปสนามหลวง เพื่อสักการะพ่อของแผ่นดิน มาแล้วเมื่อปี 2559
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ( 11 พ.ย.) นายสายหยุด วิไล อายุ 60 ปี ชาว ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด อดีตทหารผ่านศึก ได้แต่งกายชุดสีดำพร้อมกระเป๋าเป้สะพายหลัง 1 ใบติดธงชาติ ด้านหน้าห้อยพระบรมฉายาลักษณ์ "พระบรมราชชนนีพันปี" เดินเท้าจากโรงเรียน ตชด.ท่ากุ่ม มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
โดยใช้เส้นทางถนนสาย 3 สุขุมวิทเป็นหลักในการเดินทางเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
นายสายหยุด ให้เหตุผลว่าต้องการทำภารกิจเพื่อแม่ของแผ่นดิน รวมทั้ยังถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาก็เคยทำภารกิจเช่นนี้มาแล้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พ่อของแผ่นดิน" ในหลวงรัชกาลที่ 9
สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ นายสายหยุด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน และหากประชาชนที่พบเห็นสามารถช่วยสนับสนุนน้ำ และอาหารเพื่อเป็นกำลังใจได้ แต่จะไม่รับเงินสดโดยเด็ดขาด