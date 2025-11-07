ป่าโมกอ่วม! คันดินริมเจ้าพระยาแตกกลางดึก น้ำทะลักท่วมหมู่ 1 กว่า 100 หลังคาเรือน ชาวบ้านเร่งอพยพ–เทศบาลลงช่วยด่วน

อ่างทอง - น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงจนคันดินหมู่ 1 ต.ป่าโมก พังหลายจุด น้ำทะลักเข้าหมู่บ้าน 60–70 ซม. ชาวบ้านขนของหนี–ย้ายสัตว์เลี้ยงทั้งคืน ด้านหญิงวัย 33 เผยยังไม่รู้คืนนี้จะพักที่ไหน ขณะเทศบาลเร่งตั้งเต็นท์ช่วยเหลือและป้องกันถนนสายอ่างทอง–ป่าโมก
วันนี้( 7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้คันดินกั้นน้ำบริเวณหมู่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก พังทลายลงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอย่างรวดเร็ว เมื่อคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงประมาณ 60–70 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ท่ามกลางความมืดและน้ำที่ไหลแรง โดยเฉพาะเจ้าของคอกวัวซึ่งต้องย้ายฝูงวัวออกจากพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อความปลอดภัย
นางสาวน้ำฝน อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 297 หมู่ 1 ต.ป่าโมก ซึ่งบ้านเป็นชั้นเดียว เล่าว่า ต้องขนของมาวางบนคันดินตลอดทั้งคืนเพราะน้ำทะลักเข้าบ้านอย่างกะทันหัน ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปพักที่ไหน รอเพียงเจ้าหน้าที่เทศบาลป่าโมกมาตั้งเต็นท์พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งติดตั้งเต็นท์พักพิง จัดเส้นทางสัญจรสำรอง และเฝ้าระวังคันดินที่ยังมีโอกาสพังเพิ่มหลายจุด
สถานการณ์ล่าสุด หมู่ 1 ต.ป่าโมกมีผู้ได้รับผลกระทบราว 100 ครัวเรือน และมีแนวโน้มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง คันดินริมแม่น้ำพังหลายจุด น้ำยังเอ่อล้นเข้าพื้นที่ริมถนนสายอ่างทอง–ป่าโมก เทศบาลต้องเร่งวางกระสอบทรายและอุปกรณ์ป้องกันเพิ่ม ชาวบ้านบางส่วนถือโอกาสออกหาปลาตามพื้นที่น้ำท่วม ขณะรอระดับน้ำลดและความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ด้านสถานการณ์น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มขึ้น ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำที่ 2,700 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำที่หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง สูงถึง 9.45 เมตร จากจุดวิกฤตที่ 8 เมตร ขณะที่เขื่อนป้องกันตลิ่งสูง 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,587 ลบ.ม./วินาที และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง