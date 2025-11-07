อยุธยาท่วมแล้วครึ่งจังหวัด! 54,576 ครัวเรือนเดือดร้อน หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำพุ่ง 2,700 ลบ.ม./วินาที

พระนครศรีอยุธยา - ระดับน้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยยังขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านริมฝั่งท่วมหนักยาวกว่า 3 เดือน ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่ง 14 ราย คาดสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาเดินหน้าระบายน้ำต่อเนื่องแบบไร้เพดาน
วันนี้(7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน อัตรา 2,700 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ ชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย น้ำท่วมสูง กระทบความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างหนักติดต่อกันกว่า 3 เดือน
สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 8 อำเภอ 123 ตำบล 837 หมู่บ้าน ยังคงมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 54,576 ครัวเรือน 8 อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน และ อำเภอบางซ้าย ซึ่งส่วนใหญ่บ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิต สูงถึง 14 ราย ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ผลกระทบเริ่มกลับมาขยายเป็นวงกว้างอีกครั้ง หลังจากช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน โดยล่าสุด ปรับการระบายใน อัตรา 2,700 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีเพดานกำหนดให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างวิตกกังวลถึงมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้