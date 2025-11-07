แย่แล้วแรงงานเขมร "ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา" เสียบทำงานเก็บลำไยจันทบุรีทั้งดี ทั้งขยัน

จันทบุรี- แย่แล้วเขมร "ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา" เสียบทำงานเก็บลำไยจันทบุรี นายจ้างชมเปราะทั้งดี ทั้งขยัน-อดทน สามารถทดแทนแรงงานที่หายไปได้อย่างสบาย มั่นใจฤดูลำไยรุ่น “ตรุษจีน” ที่หลายสวนต้องเร่งเก็บผลผลิตไม่มีปัญหา
วันนี้ (7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานภายในสวนลำไยในพื้นที่ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ว่าคึกคักเป็นวันที่ 2 หลังเปิดฤดูลำไยจันทบุรี โดยพบว่าแรงงานชาวเมียนมา จากศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี จำนวน 201 คน ที่เข้าเก็บลำไยร่วมกับแรงงานชาวไทย และแรงงานกัมพูชาที่ยังอยู่ในประเทศไทย ได้แบบสบายๆ
นายณรงค์เวทย์ มหเศรษฐพงษ์ ฝ่ายจัดซื้อลำไยเพื่อการส่งออก บอกว่าแรงงานผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา มีความกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับการทำงานใหม่ซึ่งถือเป็นงานแรกในชีวิต โดยได้เตรียมตัวตั้งแต่เช้ามืด เข้ารับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้างานและเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งผลการทำงานในวันแรกเป็นที่น่าพอใจ
โดยเฉพาะความคล่องแคล่วและความเอาใจใส่ในรายละเอียดเกี่ยวการคัดแยกและบรรจุตะกร้าลำไย ซึ่งถือว่าทำได้ดีเกินคาด และมีแนวโน้มพัฒนาทักษะได้รวดเร็ว จึงเชื่อว่าการทำงานในวันที่สอง และวันต่อๆไปจะเป็นไปอย่างราบรื่นเช่นกัน
นายณรงค์เวทย์ ยังบอกอีกว่ากล่าวว่าเดิมทีเดียวทางสวนจะใช้แรงงานเก็บลำไยประมาณ 900 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเขมร แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ชายแดนทำให้แรงงานกลุ่มนี้ลดจำนวนเหลือเพียง 400–600 คนในปัจจุบัน ขณะที่ความต้องการลำไยจากตลาดจีนยังคงมีสูง โดยเฉพาะในฤดูลำไยรุ่น “ตรุษจีน” ที่หลายสวนต้องเร่งเก็บผลผลิตพร้อมกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบได้หากแรงงานไม่เพียงพอ
" ส่วนเงื่อนไขที่แรงงานชาวเมียนมาก่อนหน้านี้คือการขอหยุดทำงานทุกวันอาทิตย์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งผู้นำและผู้ประสานงานได้พูดคุยกันแล้ว ว่าจะปรับเวลาเหลือหนุดงานใหเเพียงแค่ 2 ชั่วโมงคือในช่วงตั้งแต่เวลา 06.00–08.00 น. เพื่อให้แรงงานได้ประกอบพิธีทางศาสนาก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งก็สร้างความดีใจและสบายใจให้กับทั้งแรงงานและทางสวน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและยืดหยุ่นต่อกัน"
ทั้งนี้ แรงงานในกลุ่มผู้ลี้ภัยสงครามจากค่ายอพยพชั่วคราว มีประมาณ 200,000–300,000 คน โดยคาดว่ากว่า 50,000 คนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่สนใจยังสามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ศูนย์พักพิงตั้งอยู่ เพื่อนำแรงงานเข้าทำงานได้
ด้าน นายทูฮัก ประธานศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเดินทางมาอยู่ดูแลแรงงานชาวเมียนมา เผยว่าการนำแรงงานออกมาทำงานนอกพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกับผู้ใหญ่ในชุมชนและคณะกรรมการประจำศูนย์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและสมัครใจมาทำงานตามโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนดำเนินการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้านเอกสาร การเดินทาง และที่พักของแรงงานใน จ.จันทบุรี
" แรงงานในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นคนขยัน ตื่นเช้ามาทำงานตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. มีระเบียบวินัยดี และตั้งใจทำงานเพื่อช่วยเกษตรกรเก็บผลผลิตให้แล้วเสร็จตามกำหนด ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ เพราะทุกครอบครัวในศูนย์ต่างรับรู้และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ขณะที่นายจ้างและผู้ดูแลทางจันทบุรี ก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีทั้งด้านที่พัก อาหาร รวมถึงหมากพลู เพื่อให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดระยะเวลาการทำงานในประเทศไทย" ประธานศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง กล่าว