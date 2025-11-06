ผบช.ภ.7 ชี้ปมฆ่าถ่วงน้ำสาววัย 49 มุ่งปัญหาชู้สาว หลังพบหลักฐานในรถผู้ตาย – ออกหมายจับเซียนพระกำแพงแสน เร่งล่าใกล้ได้ตัว

นครปฐม - ตำรวจภาค 7 เผยคดีฆ่าถ่วงน้ำหญิงวัย 49 คืบหน้า พบหลักฐานบ่งชี้การก่อเหตุภายในรถผู้ตาย มุ่งประเด็นชู้สาวเป็นแรงจูงใจ ออกหมายจับ “นายศุภโชค” เซียนพระชื่อดัง คาดหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ใกล้เคียง
วันนี้( 6 พ.ย.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม แถลงความคืบหน้าในคดีฆ่าถ่วงน้ำ น.ส.สกุลรัตน์ คำวิลาศ หรือ “จัน” อายุ 49 ปี ชาวสมุทรสาคร ที่พบศพถูกมัดถ่วงน้ำไว้ในคลองส่งน้ำการประปานครหลวง หมู่ 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว 1 ราย คือ นายศุภโชค ศรีนคร เซียนพระในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ซึ่งอยู่ติดกับจุดที่พบศพ คาดว่าศพอาจถูกนำมาทิ้งหรือปล่อยให้ไหลตามน้ำมาจนพบในพื้นที่ดังกล่าว
พล.ต.ท.พิสิฐ เปิดเผยว่า ตำรวจพบรถยนต์ของผู้ตายแล้ว พร้อมหลักฐานหลายรายการภายในรถที่บ่งชี้ถึงการก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค 7 ได้เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไว้ทั้งหมดแล้ว โดยประเด็นที่มุ่งเน้นเป็นหลักคือ ปัญหาชู้สาว ส่วนจะมีผู้ร่วมก่อเหตุเกินหนึ่งคนหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนในชั้นสำนวน
ด้านการติดตามผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตรวจสอบจุดที่คาดว่าจะหลบหนีไปกบดาน และเชื่อว่าจะสามารถจับกุมได้ในเร็ว ๆ นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายศุภโชค ผู้ต้องหาตามหมายจับ เป็นเซียนพระในวงการที่มีพฤติกรรมชอบ “หักคอ” และเชิดพระจากคนอื่น รวมถึงมีพฤติกรรมใช้เงินมือเติบจากข้อมูลของผู้เล่นพระในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าอาจมีความเกี่ยวพันกับผู้ตาย ทั้งประเด็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือการหยิบยืมเงิน จนนำไปสู่เหตุสังหารโหดดังกล่าว
ตำรวจระบุว่า ต้องรอผลการจับกุมและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อยืนยันแรงจูงใจที่แท้จริงของคดีนี้ต่อไป