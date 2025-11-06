สรรพยาน้ำล้นคอสะพาน! แขวงทางหลวงชนบทชัยนาทเร่งยกถนนพ้นน้ำ 60 ซม. กันเส้นทางเชื่อมเอเชียถูกตัดขาด

ชัยนาท - น้ำท่วมคอสะพานสรรพยา เส้นทางออกถนนเอเชีย แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เร่งถมถนนให้สูงจากระดับน้ำ 60 ซ.ม. เพื่อให้ใช้ทางสัญจรได้ เพราะหากจุดนี้สัญจรไม่ได้ ประชาชนจะต้องอ้อมไปใช้เขื่อนเจ้าพระยาข้ามแม่น้ำแทน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ไกลกว่า 15 กิโลเมตร
ชัยนาท วันนี้(6 พ.ย.68) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ยังขยายวงกว้างมากขึ้น โดยแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานสรรพยา น้ำได้ล้นตลิ่งท่วมถนนใต้สะพานสรรพยา ระดับน้ำสูงกว่า 40 เซนติเมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนบริเวณคอสะพานสรรพยา ฝั่งทางลงไปยังตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา มีน้ำไหลท่วมคอสะพาน ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท ได้นำวัสดุหินเก่ามาถมถนน บริเวณคอสะพาน ทำเป็นทางยกระดับให้ถนนสูงขึ้นจากระดับน้ำ 60 เซนติเมตร
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรได้ เนื่องจากจุดนี้เป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จาก ต.โพนางดำตก ไปยัง ต.โพนางดำออก และเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนเอเชีย หากคอสะพานนี้ถูกน้ำท่วมใช้สัญจรไม่ได้ ประชาชนจะต้องอ้อมไปใช้สันเขื่อนเจ้าพระยา ข้ามแม่น้ำแทน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ไปไกลกว่า 15 กิโลเมตร
นายเฉลิมชนม์ ลีสม นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งว่ามีน้ำท่วมคอสะพานสรรพยา ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ก็ได้นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการทำคันปิดกั้นน้ำบริเวณคอสะพานทันที
และในวันนี้ได้นำวัสดุหินเก่ามาถมยกถนนให้สูงขึ้นจากระดับน้ำ 60 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าหากเขื่อนเจ้าพระยา ยังระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประชาชนจะสามารถใช้ทางสัญจรได้ แต่เราก็ยังเตรียมเครื่องจักรและวัสดุสำรองอยู่ในพื้นที่ พร้อมที่จะเข้าหน้างานได้ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่คอยลาดตระเวนดูแลทั้งระบบไฟฟ้าและระบบผิวทาง ตลอด 24 ชั่วโมง