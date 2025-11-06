ผบช.ภ.7 เปิดปฏิบัติการใหญ่ กวาดล้างสแกมเมอร์–ทุนเทา ทลายบัญชีม้า 7 วัน รวบ 561 คดีทั่วภาค

นครปฐม - ตำรวจภูธรภาค 7 ผนึกกำลังผู้ว่าฯ–หน่วยงานเกี่ยวข้อง แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ 27 ต.ค.–2 พ.ย. ทลายแก๊งบัญชีม้า เว็บพนัน–สแกมเมอร์ พร้อมช่วยผู้เสียหายยับยั้งธุรกรรมทันควัน
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นำทีมผู้บังคับการ ผู้กำกับการ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แถลงผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 รวมเวลา 7 วัน
พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 ในฐานะ ผอ.ศปอส.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผบก.สส.ภ.7, พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม, พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร และนางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมรายงานผลปฏิบัติการ ซึ่งมุ่งกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั้งระบบ ตั้งแต่สแกมเมอร์–บัญชีม้า–ทุนต่างชาติเทา
จับกุมรวม 561 คดี ประกอบด้วย คดีสำคัญ 4 คดี, คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 14 ประเภท จำนวน 195 คดี, คดีซิมผี–บัญชีม้า ตาม พ.ร.ก.มาตรการฯ 38 คดี, คดี Money Cash Back จำนวน 28 คดี, คดีเป้าหมาย War Room ใหม่ 2 คดี และคดีอื่น ๆ รวม 294 คดี
ผลการจับกุมคดีสำคัญ 1. ทลายเครือข่าย “ซุ้มอรัญ” – บัญชีม้ามืออาชีพ (สามพราน นครปฐม) พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผกก.สภ.สามพราน รายงานจับผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางรถยนต์ 1 คัน สมุดบัญชี 4 เล่ม และมือถือ 3 เครื่อง ดำเนินคดี “จัดหา โฆษณา–ซื้อขายบัญชีม้า” เพื่อใช้ในอาชญากรรมออนไลน์ รวมถึงคดี “สกัดทุนเวียดนามเทา” จับต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย 3 ราย
2. คดีฉ้อโกงออนไลน์ (นครปฐม) จับผู้ต้องหา 1 ราย เปิดบัญชีม้าให้แก๊งหลอกลวง พร้อมของกลางเงินสด 358,000 บาท สมุดบัญชี และมือถือ 3. ทลายคอกม้าต่างด้าว (สมุทรสาคร) พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร จับผู้ต้องหา 2 คน ดำเนินคดีบัญชีม้าและยาบ้า ยึดยาบ้า 64 เม็ด สมุดบัญชี 73 เล่ม บัตร ATM 136 ใบ และมือถือ 5 เครื่อง
4. ทลายเว็บพนัน “Wink333” (ภ.7) ตามคำสั่ง พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ จับผู้ต้องหา 7 ราย ดำเนินคดีจัดให้มีการพนันออนไลน์และฟอกเงิน 5. ทลายเว็บพนัน “Lavabet555” (ประจวบฯ) เงินหมุนเวียน 637 ล้านบาท จับผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์–มือถือ–บัญชีธนาคาร
ช่วยผู้เสียหายทันเวลา สามารถยับยั้งเงินก่อนถูกโอน คดี สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีผู้เสียหายถูกหลอกซื้อ iPhone 17 ราคา 990 บาท ผ่านเพจ “พี่พิมพ์แม่ค้าออนไลน์ 100 ล้าน” ก่อนถูกลวงโอนเพิ่มอีก 80,000 บาท โชคดีตำรวจเข้าช่วยทันเวลา
คดี สภ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ผู้เสียหายถูกเพจ “อาจารย์เอจักรพรรดิ” หลอกอ้างรับเงินรางวัล ตำรวจเข้ายับยั้งธุรกรรมก่อนสูญเงินเพิ่ม คดี สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีเสียหายกว่า 2.9 ล้านบาท จากการลงทุนดันสินค้าแบรนด์ Orbix เจ้าหน้าที่ประสานธนาคารอายัดเงินได้ทัน 500,000 บาท ผู้เสียหายขอบคุณตำรวจช่วยไว้ก่อนสูญหมด
พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 กล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ พร้อมกำชับทุกหน่วยทำงานเข้มงวดจริงจัง มีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดช่องโหว่และป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อ พร้อมเตือนประชาชนให้ใช้สติ ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน หรือเชื่อคำชักชวนต่าง ๆ จากผู้ไม่หวังดี เพราะ “พลาดเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเงินนับล้านได้”