เขาเขียวจัดให้! โปร 11.11 “มา 5 จ่าย 4” เที่ยวสวนสัตว์ 11 วันเต็ม คุ้มค่าทั้งครอบครัว–แก๊งเพื่อน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เดินหน้าต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้ง 11.11 ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม “มา 5 จ่าย 4” เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน สนุกกับการชมสัตว์และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในราคาย่อมเยา
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงอากาศดี เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยว ทางสวนสัตว์จึงออกแคมเปญพิเศษเพื่อกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยว และมอบความสุขให้ผู้มาเยือน ด้วยสิทธิ์พิเศษมาเป็นกลุ่ม 5 คน จ่ายเพียง 4 คนเท่านั้น
นักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้ตลอด 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 7–17 พฤศจิกายน โดยถือเป็นช่วงเวลาทองของผู้ที่มาเที่ยวเป็นคณะ เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และได้สัมผัสสัตว์หลากหลายชนิดอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นยีราฟและม้าลายที่ให้อาหารได้อย่างเพลิดเพลิน รวมถึงขวัญใจโซเชียลอย่างคาปิบารา และฮิปโปโปเตมัสแคระ “หมูเด้ง” ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน
ทั้งนี้ โปร “มา 5 จ่าย 4” ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเชิญชวนให้ประชาชนออกมาพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 038-318444