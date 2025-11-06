กสทช.เขต 2 นำหลายหน่วยงานใน จ.ตราด ร่วมตัดสายอินเตอร์เน็ต-สายสื่อสารเชื่อมกัมพูชา

ตราด - กสทช.เขต 2 ร่วมหลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ตราด ทำการตัดสายอินเตอร์เน็ตและสายสื่อสารบริเวณด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก หลังยุติการส่งสัญญานไปยัง อ.มณฑลเสมา จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เกิดปัญหาขัดแย้ง
วันนี้ ( 6 พ.ย.) พ.ต.อ.สมชิต วินทะไชย ผกก.สภ.คลองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.เขต 2 ,นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ รวมทั้งส่วนราชการใน อ.คลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดตราด ได้ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ทหาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 หาดเล็ก ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สภ.คลองใหญ่ เพื่อดำเนินการตัดสายส่งอินเตอร์เน็ตที่ข้ามไปยัง อ.มณฑลเสมา จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา
หลังได้ทำการตัดสัญญาตามนโยบายของฝ่ายความมั่นคง เมื่อครั้งที่มีการประกาศกฎอัยการศึก เพื่อกดดันเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตหลอกลวงชาวไทยและต่างชาติ แต่ยังไม่ได้มีการรื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่ออกจากพื้นที่
ทั้งนี้ นายอำเภอคลองใหญ่ ได้เผยว่าสายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมบริเวณแนวชายแดนได้ยุติการส่งสัญญานไปยังกัมพูชานานหลายเดือนแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการรื้อสายส่งสัญญานอินเตอร์เน็ต และสายส่งไฟฟ้า รวมทั้งสายสื่อสารต่างๆตามออก ที่วันนี้จึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอย่างเป็นทางการ