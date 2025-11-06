เจอแล้ว! รถสาวสมุทรสาครถูกลวงฆ่าถ่วงน้ำ คลองชลบางเลน หลังออกหมายจับเซียนพระมือสังหาร

นคปฐม - คดีฆ่าถ่วงน้ำสะเทือนสมุทรสาครคลี่คลายเร็ว ตำรวจตามรอยรถนิสสันจุ๊กสีแดงของผู้ตายจนพบซุกในกำแพงแสน เชื่อฝีมือเซียนพระวัย 48 ปี คนใกล้ชิดแม่หม้ายฐานะดี ล่าสุดออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้นศพ
วันนี้ ( 6 พ.ย.) ความคืบหน้าคดีฆ่าถ่วงน้ำ น.ส.สกุลรัตน์ คำวิลาศ หรือ “จัน” อายุ 49 ปี ชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่ถูกพบเป็นศพลอยอยู่ภายในคลองส่งน้ำการประปานครหลวง หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีสายไฟรัดคอและลวดผูกติดแท่งคอนกรีตถ่วงน้ำไว้
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนจนพบเบาะแสคนร้าย และขอศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับ นายศุภโชค ศรีนคร อายุ 48 ปี ชาวตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหมายจับที่ จ.1268/2568 ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่น และซ่อนเร้น ย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย”(คดีอาญาที่ 770/2568)
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจากรถยนต์ นิสสัน จุ๊ก สีแดง ทะเบียน 3 กก 6181 กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ตายขับออกจากบ้านพักใน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. พร้อมโทรศัพท์ iPhone 16 ก่อนจะหายตัวไป จนมาพบเป็นศพในคลองเมื่อเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน
ล่าสุด ตำรวจสามารถติดตามพบรถของผู้ตายถูกนำไปซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานแวดล้อมเพิ่มเติมไว้แล้ว เพื่อมัดตัวผู้ต้องหา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจับกุมได้ในเร็ววันนี้