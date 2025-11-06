ออกหมายจับ “ศุภโชค” ฆ่าถ่วงน้ำแม่หม้ายสมุทรสาคร คลองชลบางเลน

นครปฐม - ตร.บางเลนออกหมายจับเซียนพระเมืองกำแพงแสน หลังพบหลักฐานโยงฆ่า “สกุลรัตน์” แม่หม้ายฐานะดี ก่อนมัดสายไฟรัดคอถ่วงแท่งคอนกรีตโยนศพลงคลองชลประทาน คาดตามจับได้เร็วนี้
วันนี้ ( 6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีพบศพหญิงนิรนามลอยอยู่ในคลองส่งน้ำการประปานครหลวง หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสายไฟรัดคอ กลางลำตัวผูกลวดติดแท่งคอนกรีตถ่วงน้ำไว้ คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วัน
ต่อมา ชุดสืบสวน สภ.บางเลน ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตคือ นางสาวสกุลรัตน์ คำวิลาศ หรือ “จัน” อายุ 49 ปี ชาวอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ลูกชายได้แจ้งหายไว้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังออกจากบ้านพร้อมโทรศัพท์ iPhone 16 และรถยนต์นิสสันจุ๊ก สีแดง ทะเบียน 3 กก 6181 กรุงเทพฯ
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ตายเป็นแม่หม้ายฐานะดี ทำธุรกิจร้านกาแฟและรับจำนองที่ดิน มีนิสัยชอบแต่งตัว สวมสร้อยทองเส้นใหญ่ และเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นายศุภโชค ศรีนคร อายุ 48 ปี เซียนพระในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว กระทั่งภรรยาของฝ่ายชายทราบเรื่องจนเกิดปัญหาความสัมพันธ์ ก่อนพบเป็นศพลอยน้ำในเวลาต่อมา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเลน ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนศาลจังหวัดนครปฐมอนุมัติหมายจับ นายศุภโชค ศรีนคร เลขที่ จ.1268/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ในข้อหา
“ฆ่าผู้อื่น และซ่อนเร้น ย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย” (คดีอาญาที่ 770/2568) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจับกุมได้ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากตำรวจได้วางทีมประกบในหลายพื้นที่ไว้แล้ว