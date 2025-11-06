เอไอเอส จับมือสวนอุตสาหกรรม 304และ NPS ยกระดับสู่ Smart Industry 4.0

ปราจีนบุรี - เอไอเอส จับมือสวนอุตสาหกรรม 304 และ National Power Supply นำศักยภาพ AIS Fibre, 5G พร้อมโซลูชั่น Smart Meter ยกระดับการบริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะสู่ Smart Industry 4.0
เมื่อเร็วๆนี้ “AIS Business” ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจ ได้จับมือร่วม สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี และ NPS (National Power Supply) เดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ AIS Fibre และ 5G ควบคู่โซลูชั่น Smart Meter เพื่อเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 สู่ Smart Industry 4.0 ตอกย้ำบทบาท "Digital Enabler"
สร้างความพร้อมในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความเสถียร และความคุ้มค่า ตลอดจนดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
นายสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออก เอไอเอส บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ เอไอเอสในฐานะ Digital Enabler ที่นำโครงข่ายอัจฉริยะและโซลูชันบริหารจัดการพลังงานมาช่วยเสริมศักยภาพ Smart Industry 4.0 ของสวนอุตสาหกรรม 304
" เรามุ่งสร้างโครงข่ายที่เสถียร ปลอดภัย และยืดหยุ่น รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องจักร ระบบ IoT และแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเอไอเอสเข้าไปยกระดับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและ EEC ด้วย 5G ครอบคลุม 100% ของทุกนิคมอุตสาหกรรม และความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย Fibre ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเร่งทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น"
และสำหรับความร่วมมือกับสวนอุตสาหกรรม 304 และ NPS ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญต่อการทำงานกับภาคธุรกิจในภาคตะวันออกที่นับว่าเป็นอีกพื้นที่ศักยภาพด้านการผลิต ซึ่งAIS ได้วาง Digital Infrastructure จากโครงข่ายอัจฉริยะ 5G และ Fiber Optic เพื่อให้พร้อมรองรับและเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรม 304 สามารถใช้ศักยภาพจากโครงข่ายสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพ
รวมทั้งบริการ Smart Solution ต่างๆ อาทิ 5G Private Network, 5G Smart factory ระบบบริหารจัดการโรงงานอัจฉริยะ, Smart meter , Environment sensor, Smart tracking ระบบอุปกรณ์ติดตามรถ, บริการจัดเก็บข้อมูล on cloud ในรูปแบบ Enterprise Cloud, CCTV and video analytics, Smart parking และอื่น ๆเพื่อร่วมกันยกระดับภาคอุตสาหกรรมของ จ.ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราให้มีขีดความสามารถและพร้อมแข่งขันในอนาคตต่อไป
ด้าน นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สวนอุตสาหกรรม 304 เผนว่าสวนอุตสาหกรรม 304 พัฒนาโครงการมาแล้วกว่า 30 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ไร่ ทั้งใน จ.ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 170 บริษัท ซึ่งมีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) เยื่อและกระดาษ เป็นต้น
โดยนับได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีความต้องการใช้น้ำและไฟในการผลิตจำนวนมากรวมถึงพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NPS ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคทั้งหมดในโครงการให้ลูกค้าได้รับตามความต้องการและก้าวไปอีกขั้นด้วยการร่วมมือกับ AIS ในการพัฒนาโครงสร้างโครงข่ายอัจฉริยะที่จะช่วยยกระดับโครงข่ายสัญญาณภายในสวนอุตสาหกรรม 304 ให้เป็น Smart Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
เช่นเดียวกับ นายกฤตย์ดิศร กรเกศกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและการพาณิชย์ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ที่บอกว่า “NPS" มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในสวนอุตสาหกรรม 304 รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศของพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุเป้าหมาย Net Zero อย่างรวดเร็ว
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนการขนส่ง ด้วยไฟฟ้าโซลาร์-ชีวมวลผสมผสาน น้ำอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และกรีนโลจิสติกส์กว่า 200 คัน
" ความร่วมมือกับ AIS ในครั้งนี้ NPS ได้เพิ่มอีกบทบาทสำคัญในการร่วมบริหารโครงข่ายสัญญาณ AIS Fibre และ 5G ที่จะช่วยเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรม 304 ให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการในปัจจุบันไปสู่ระบบอัจฉริยะต่างๆที่จะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ เช่น NPS เองก็ได้นำ Smart Meter มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานอีกด้วย” นายกฤตย์ดิศร