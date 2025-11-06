(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เริ่มแล้ว เทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่ชม อลังการการแสดง แสง สี เสียง “นิรมิตกรรม อารยธรรมแห่งศรัทธา วิจิตรลีลาวิมายะนาฏการ” ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของปราสาทหินพิมาย โบราณสถานยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ค่ำวานนี้ (5 พ.ย.68) นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เขต 8 พร้อมด้วย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จ.นครราชสีมา ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมการแสดง แสง สี เสียง ในชื่อชุด “นิรมิตกรรม อารยธรรมแห่งศรัทธา วิจิตรลีลาวิมายะนาฏการ” กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวตำนาน ประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยก่อนเริ่มทำการแสดง ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในขณะที่นักแสดงก็แต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทอดพระเนตรโบราณสถานปราสาทหินพิมาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2498
ภายในงานยังมีตลาดย้อนยุคโบราณ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและของฝากพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นำมาวางจำหน่ายมากมายให้ได้รับประทานและซื้อติดไม้ติดมือกลับไป