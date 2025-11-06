xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เริ่มแล้ว เทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่ชม อลังการการแสดง แสง สี เสียง “นิรมิตกรรม อารยธรรมแห่งศรัทธา วิจิตรลีลาวิมายะนาฏการ” ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของปราสาทหินพิมาย โบราณสถานยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน





ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ค่ำวานนี้ (5 พ.ย.68) นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เขต 8 พร้อมด้วย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จ.นครราชสีมา ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมการแสดง แสง สี เสียง ในชื่อชุด “นิรมิตกรรม อารยธรรมแห่งศรัทธา วิจิตรลีลาวิมายะนาฏการ” กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวตำนาน ประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดยก่อนเริ่มทำการแสดง ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในขณะที่นักแสดงก็แต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทอดพระเนตรโบราณสถานปราสาทหินพิมาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2498

ภายในงานยังมีตลาดย้อนยุคโบราณ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและของฝากพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นำมาวางจำหน่ายมากมายให้ได้รับประทานและซื้อติดไม้ติดมือกลับไป





















(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”
(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”
(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”
(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”
(คลิป) เริ่มแล้ว! เทศกาลเที่ยวพิมาย’68 นทท.แห่ชมอลังการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน“ปราสาทหินพิมาย”
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น