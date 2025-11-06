“สมุทรสงครามปล่อยปลานักล่า” ลุยจัดการปลาหมอคางดำ ฟื้นสมดุลธรรมชาติ คืนชีวิตให้ลำคลอง

สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามเดินหน้ามาตรการจัดการ “ปลาหมอคางดำ” อย่างจริงจัง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “ปลาผู้ล่า” 10,000 ตัวเพื่อลดผลกระทบจากปลาหมอคางดำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่
นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พระครูปลัด กฤตพรต เจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม นายวิรัตน สนิทมัจโร ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 10,000 ตัวในคลองบริเวณท่าน้ำวัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในระดับปานกลาง และมีลำคลองเชื่อมโยงหลายสาย คาดว่าการปล่อยครั้งนี้จะช่วยสร้างแนวกันชนธรรมชาติ ป้องกันการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำได้ในระยะยาว
นายวิรัตน กล่าวว่าว่า ประมงสมุทรสงครามขับเคลื่อน 7 มาตรการหลักตามแนวทางของกรมประมง เพื่อควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบ โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ “การปล่อยปลาผู้ล่า” ซึ่งเป็นแนวทางธรรมชาติที่ได้ผลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการคัดเลือกพันธุ์ปลากะพงขาว ซึ่งเป็นปลานักล่าที่มีศักยภาพสูง สามารถช่วยควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนหน้านี้ ประมงจังหวัดยังเดินหน้าโครงการ “กองทุนปลากะพง” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มอบลูกพันธุ์ปลากะพงขาวอีก 10,000 ตัวให้เกษตรกรนำไปปล่อยในบ่อเลี้ยง เพื่อควบคุมปลาหมอคางดำในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกึ่งธรรมชาติ เกษตรกรสามารถขายปลากะพงขาวเมื่อโตเต็มวัย สร้างรายได้เสริม พร้อมคืนลูกปลาร้อยละ 10 ให้กรมประมงนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้ เกษตรกรยังแบ่งรายได้ที่จำหน่ายปลากะพงขาวมาสมทบกองทุนหมุนเวียน สำหรับจัดหาพันธุ์ปลาผู้ล่ามาช่วยเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป
โครงการดังกล่าวถือเป็นการใช้ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ที่ทั้งช่วยลดปัญหาปลาต่างถิ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกร และฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองในสมุทรสงครามให้กลับมาอีกครั้ง