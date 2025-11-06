เมืองพัทยา ระดมเจ้าหน้าที่เก็บกระทงกลางทะเลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมลอยกระทง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน พร้อมเก็บกระทงกลางทะเล หลังสิ้นสุดกิจกรรมลอยกระทง
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ( 5 พ.ย.) เมืองพัทยา ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลอดแนวชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน พร้อมนำเรือออกเก็บกระทงและขยะที่ลอยอยู่กลางทะเล เพื่อฟื้นฟูความสะอาดและความสวยงามให้ชายหาด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา
ขณะที่ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเก็บกระทงและขยะที่ตกค้างทันทีหลังสิ้นสุดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อป้องกันการสะสมของขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
หลังพบว่า ในคืนวันลอยกระทง บริเวณชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและแสดงความกตัญญูต่อแหล่งน้ำ
แม้ทาง เมืองพัทยา จะมีการรณรงค์ให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่หลังจบงานยังคงพบขยะและกระทงตกค้างจำนวนหนึ่ง
การดำเนินการจัดเก็บกระทงและขยะอย่างเร่งด่วนครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของเมืองพัทยาในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายหาดให้สะอาดสวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
พร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่จะมาถึง