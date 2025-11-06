ข่าวดี! “ลูกเสือโคร่งตัวใหม่” โผล่ไทรโยค สะท้อนผืนป่ากาญจน์อุดมสมบูรณ์

กาญจนบุรี - อุทยานฯ ไทรโยค เฮ! พบ “ลูกเสือโคร่งตัวใหม่” กล้องดักถ่ายจับภาพได้ชัด บ่งชี้ผืนป่ากาญจน์ยังอุดมสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุทยานฯ ชื่นชมทีมลาดตระเวน SMART Patrol เดินหน้าคุมเข้มปกป้องสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง
อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รายงานข่าวดี พบ “ลูกเสือโคร่งตัวใหม่” หรือ Large Cub อายุราว 1 ปี จากภาพกล้องดักถ่าย (Camera Trap) ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และ 10 กันยายน 2568 ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความสำเร็จของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพด้วยระบบ SMART Patrol
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า การพบลูกเสือโคร่งในครั้งนี้ถือเป็น “ข่าวดีของผืนป่ากาญจนบุรี” พร้อมสั่งการให้ทุกอุทยานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ป้องกันภัยคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์และบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งเน้นให้ความรู้กับชุมชนรอบแนวเขตป่า เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของเสือโคร่งและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ด้านนายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค ระบุว่า ลูกเสือโคร่งตัวใหม่นี้ได้รับรหัสชื่อ SYT001F_C.1_2025 คาดว่าเป็นลูกของ “แม่เสือโคร่งรหัส SYT001F” ซึ่งเป็นเสือตัวแรกที่เคยถูกบันทึกโดยองค์กรแพนเทอราเมื่อปี 2561 และพ่ออาจเป็น “เสือโคร่งเพศผู้รหัส SYT004M” ที่มีพื้นที่หากินซ้อนทับกัน
“การพบลูกเสือโคร่งครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการลาดตระเวนคุ้มครองป่าของเจ้าหน้าที่ให้ผลอย่างเป็นรูปธรรม เราจะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเพื่อคงความปลอดภัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศต่อไป” นายพีร กล่าว
ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติไทรโยคพบเสือโคร่งแล้วรวม 5 ตัว จากเดิม 4 ตัว การพบลูกเสือโคร่งตัวใหม่นี้จึงถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของประเทศไทย และเป็นสัญญาณชัดเจนว่า “ผืนป่าไทรโยคยังคงมีชีวิต”