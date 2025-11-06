สุดสลด!แม่ชีวัย 84 เผาตัวเองดับอนาถกลางสำนักสงฆ์ดังเชียงราย

เชียงราย – สลดสะเทือนใจกันทั่ว..เกิดเหตุแม่ชีพื้นเพเป็นคนป่าอ้อดอนชัย วัย 84 ปี เผาตัวเองจนร่างหวิกงอดำเป็นตอตะโกดับอนาถกลางสำนักสงฆ์ชื่อดังของเชียงราย
เมื่อเวลาประมาณ 00.10 น.วันนี้ (6 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเหตุคนจุดไฟเผาตัวเองภายในสำนักสงฆ์อาศรมไผ่มรกต เลขที่ 99 หมู่ 21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย างจากถนนสาย เด่นห้า-ดงมะดะ ประมาณ 4 กม.จึงได้ประสานหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เร่งนำรถพยาบาลไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบบริเวณลานใกล้พงหญ้าภายในสำนักสงฆ์ พบศพหญิงรายหนึ่งถูกไฟเผาจนหงิกงอดำเป็นตอตะโกอยู่บนผ้าใบสีน้ำเงินที่วางพื้นชั้นล่างสุดและชั้นบนเป็นผ้าสีเหลือง จากการตรวจสอบ ทราบชื่อผู้ที่เสียชีวิตคือนางสงบ อายุ 84 ปี ชาวหมู่ 21 ต.ป่าอ้อดอนชัย ซึ่งบวชชีถือศิลในสำนักสงฆ์ดังกล่าว
ทาง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาน รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ร.ต.อ.ธีรกิตต์ ไชยสุภาพ ร้อย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย ในฐานะพนักงานสอบสวนได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งชุดสืบสวนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแพทย์โรงพยาบาล เพื่อหาสาเหตุของการถูกไฟเผาจนเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไป.