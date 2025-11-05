ไอเดีย “โปรโมชันขายกระทงแถมไข่ไก่ 4 ฟอง คนแห่อุดหนุนแน่น”

อ่างทอง – ครูไอเดียเจ๋ง !! “โปรโมชั่นขายกระทงแถมไข่ไก่ 4 ฟอง” รายได้เข้ากองทุนโรงเรียนวัดรัตนาราม จ.อ่างทอง คนแห่อุดหนุนแน่นงานลอยกระทง
วันนี้( 5 พ.ย.) ที่วัดเข้าแก้ว ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง บรรยากาศงานลอยกระทงคึกคัก ประชาชนออกมาร่วมทำบุญ ขอขมาพระแม่คงคา และชมมหรสพพื้นบ้านอย่างหนังตะลุงกันอย่างสนุกสนาน ขณะเดียวกัน บริเวณภายในงานยังมีร้านค้าตั้งขายกระทงหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะร้านของ “ครูเสาวลักษณ์ ขำอุดม” จากโรงเรียนวัดรัตนาราม ที่กลายเป็นจุดสนใจของผู้ร่วมงานอย่างมาก
ครูเสาวลักษณ์ เปิดเผยว่า คณะครูโรงเรียนวัดรัตนารามร่วมแรงกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตองและดอกไม้สด เพื่อนำมาจำหน่ายหารายได้เข้ากองทุนโรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้นักเรียน พร้อมออกโปรโมชันสุดเก๋ “ซื้อกระทงแถมไข่ไก่ 4 ฟอง” ในราคาเพียง 30, 50 และ 70 บาท แล้วแต่ขนาดและรูปแบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
“นอกจากจะได้อุดหนุนโรงเรียนเพื่อช่วยเด็ก ๆ แล้ว ยังได้ไข่ไก่กลับไปทำอาหารที่บ้านด้วย ถือว่าได้บุญ ได้สนุก และได้ของกลับบ้านครบ” ครูเสาวลักษณ์กล่าวพร้อมรอยยิ้ม
ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานต่างชื่นชมไอเดียของคณะครูโรงเรียนวัดรัตนาราม ว่าเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมฝากถึงผู้ที่พลาดปีนี้ว่า “ต้องมารออุดหนุนกันใหม่ปีหน้าแน่นอน”