ชาวบ้านอยุธยาบ่นระอา ท่วมรอบ 3 เหนื่อยล้างก็ต้องเหนื่อยใจอีก เงินเยียวยา 9,000 ไม่คุ้มเสียหาย

พระนครศรีอยุธยา – น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงต่อเนื่อง หลายชุมชนรอบเกาะเมืองจมบาดาลรอบที่ 3 ในรอบไม่กี่เดือน ชาวบ้านโอดชีวิตยากลำบาก เหนื่อยทั้งกายทั้งใจ ล้างบ้านไม่ทันก็ท่วมซ้ำ ซ้ำร้ายเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่พอซ่อมความเสียหาย
วันนี้ (5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ายังคงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและคลองสายต่าง ๆ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะเมืองอยุธยาเพิ่มสูงขึ้น หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ถนนภายในชุมชนหลายแห่งถูกตัดขาด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชุมชนหัวแหลม หมู่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำที่เคยลดลงไปได้เพียงไม่กี่วัน กลับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำและคลองเมือง กว่าร้อยหลังคาเรือนเป็นรอบที่ 3 แล้ว และครั้งนี้ระดับน้ำสูงกว่าเดิม ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้า–ออก
นางสาวน้ำอ้อย อายุ 64 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ พาผู้สื่อข่าวชมสภาพบ้านที่ถูกน้ำท่วมจนต้องยกของหนีสูงถึงหัวแทบชนขื่อบ้าน เผยว่าเพิ่งล้างบ้านเสร็จ เตรียมจะทาสีใหม่ แต่กลับถูกน้ำเข้าท่วมซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3
“เหนื่อยมากค่ะ ทั้งล้างทั้งขัด โคลนเต็มบ้าน พอแห้งไม่กี่วันน้ำก็กลับมาอีก เหนื่อยกายแล้วยังเหนื่อยใจอีก แต่ก็ต้องทำใจ เพราะอยู่ติดน้ำก็ต้องยอมรับ” เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนแรง ก่อนจะพูดถึงเงินเยียวยาที่ได้รับว่า “ได้ 9,000 บาท แต่ไม่คุ้มเลยค่ะ ประตูหน้าต่างพัง กระจกแตก ของเสียหายเยอะมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เขาให้เท่านี้ก็ต้องรับ”
ด้าน นางบุญส่ง อายุ 71 ปี อาชีพรับซักผ้า เปิดเผยว่า บ้านถูกน้ำท่วมต่อเนื่อง 2–3 เดือน พอแห้งไม่กี่วันก็กลับมาท่วมอีก ต้องหยุดอาชีพซักผ้าเพราะน้ำท่วมทั้งบ้าน ทำให้ขาดรายได้
“รายได้ไม่มีเลย ต้องพึ่งลูกช่วยจ่าย ตอนก่อนเรายังทำมาหากินได้ แต่พอท่วมแบบนี้ก็หมดหนทาง น้ำขึ้นลงหลายรอบ ต้องล้างบ้านไม่รู้กี่ครั้ง เหนื่อยจนไม่อยากล้างแล้ว” เธอกล่าว
ทั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่สะท้อนเสียงเดียวกันว่า ปีนี้น้ำมาแรงและมาหลายระลอก ไม่เพียงสร้างความเสียหายทางทรัพย์สิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและรายได้ของครอบครัวอย่างหนัก