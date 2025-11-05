นครปฐมรับมวลน้ำหนุนสูง หลายพื้นที่เริ่มท่วมขัง บางเลน–นครชัยศรีเดือดร้อนทั่ว เจ้าหน้าที่เร่งตั้งเครื่องสูบ–วางกระสอบทรายสกัดน้ำ

นครปฐม – มวลน้ำจากแม่น้ำท่าจีนหนุนสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมเริ่มมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะอำเภอบางเลนและนครชัยศรี บ้านเรือนประชาชน–สถานที่ราชการบางแห่งได้รับผลกระทบหนัก เจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบทรายกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุดรับมือสถานการณ์
วันนี้ (5 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลลงสู่แม่น้ำน้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายต่อเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี ซึ่งเริ่มมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางราชการบางแห่ง รถไม่สามารถเข้าไปจอดได้ ต้องเร่งนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณโดยรอบอาคาร
ขณะที่บริเวณ อบต.บางแก้วฟ้า น้ำเริ่มท่วมขังสูงประมาณ 30 เซนติเมตร โดยเฉพาะร้าน “ก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าจิต” ที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน เจ้าของร้านเผยว่าในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและมีการระบายน้ำจากทางจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ร้านได้รับผลกระทบโดยตรง
“ถึงจะลำบากแต่เราก็พยายามปรับตัว ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะรู้กันอยู่แล้วว่าทุกปีถ้าน้ำหนุน ร้านเรามักโดนก่อนเสมอ” เจ้าของร้านกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ส่วนที่ ตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรี ระดับน้ำเริ่มท่วมขังในหลายจุดเช่นกัน โดย นายขจรเดช นพคุณชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี นำเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
นายขจรเดช เปิดเผยว่า เทศบาลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุดรอบตลาดท่านา พร้อมวางกระสอบทรายอุดบริเวณทางน้ำล้น และจัดตั้งศูนย์เผชิญเหตุเตรียมพร้อมทั้งในด้านป้องกันและเยียวยา
“ตอนนี้แม่น้ำท่าจีนอยู่ในภาวะน้ำหนุนสูงและยังมีพายุเสริม ทำให้การระบายน้ำทำได้ช้า เราได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงกรมชลประทาน ในการสร้างผนังกั้นดิน–กันน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า” นายกเทศมนตรีนครชัยศรีกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในจังหวัดนครปฐมยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม