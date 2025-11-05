“ซ้อเจน” หวนคืน ปชป. หลัง “อภิสิทธิ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ มั่นใจเลือกตั้งรอบหน้า ส่งครบ 5 เขตกาญจนบุรีแน่

กาญจนบุรี – “ซ้อเจน” ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ประกาศหวนคืนพรรคเก่า หลัง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” กลับมานั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ มั่นใจศึกเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง ปชป.ส่งผู้สมัครครบทั้ง 5 เขตแน่นอน
วันนี้ (5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและประชุมใหญ่สมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกาญจนบุรี ลำดับที่ 10 ณ ห้องประชุมอาเซี่ยน 2 โรงแรมพิลูดส์ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีสมาชิกพรรคเกือบ 200 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือ “ซ้อเจน” ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกาญจนบุรี ลำดับที่ 10 พร้อมคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่รวม 11 คน
“ซ้อเจน” เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตนเคยลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งปี 2566 แต่เดิมเคยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ปี 2554 และได้รับเลือกต่อเนื่องอีกสมัยในปี 2562
“เมื่อครั้งคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังเลือกตั้งปี 2566 ดิฉันจึงตัดสินใจลาออกตามไปด้วย แต่เมื่อวันนี้ท่านกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง และได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก ดิฉันก็ยินดีกลับมาช่วยงานพรรคเช่นเดิม เพราะเรามีอุดมการณ์ตรงกัน” ซ้อเจนกล่าว
สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า “ซ้อเจน” ระบุว่า ตนจะไม่ลงสมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขต แต่พร้อมทำงานให้พรรคในบทบาทที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่มอบหมาย โดยย้ำว่าขณะนี้ต้องรอให้ กกต.รับรองการจัดตั้งสาขาพรรคให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์มีผู้แสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วหลายราย ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมัครอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ โดย “ซ้อเจน” เชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถส่งผู้สมัครครบทั้ง 5 เขตได้แน่นอน