นักท่องเที่ยวไทย-เทศแห่ร่วมงานลอยกระทงเกาะล้าน ทำบรรยากาศท่าเทียบเรือบาลีฮาย คึกคักตลอดวัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา – นักท่องเที่ยวไทย-เทศแห่ร่วมงานลอยกระทงเกาะล้าน ส่งผลบรรยากาศการเดินทางด้วยเรือโดยสาร และสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ คึกคักตลอดวัน ส่วนบรรยากาศบริเวณชายหาดเมืองพัทยา เงียบเหงาจากมาตรการขอความร่วมมือไม่นำกระทงลอยทะเล จนพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้านำกระทงวางขาย
วันนี้ ( 5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตลอดทั้งวัน หลังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท เดินทางไปยังเกาะล้าน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของเมืองพัทยา เพื่อพักผ่อน เล่นน้ำทะเลและร่วมกิจกรรมในงานลอยกระทง โดยมีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ร่วมจัดระเบียบการขึ้นลงเรือเพื่ออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
ส่วนบรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยา พบว่าในปีนี้ไม่มีพ่อค้า-แม่ค้านำกระทงมาวางขายเหมือนกับเช่นหลายปีก่อน เนื่องจาก เมืองพัทยา ได้รณรงค์แนวคิด “ลอยกระทงอย่างรับผิดชอบ” ด้วยการขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวงดนำกระทงลงลอยในทะเล ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาค่อนข้างเงียบเหงา แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วน เลือกที่จะเดินเล่นชมวิวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดแนวชายหาด.