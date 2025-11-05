สะเทือนใจ! หนุ่มใหญ่ฆ่าสุนัข ชำแหละกินเนื้อสดๆต่อหน้าชาวบ้าน

อุดรธานี-ชายวัย 48 ปี ใช้ไม้ตีสุนัขจนตาย ชำแหละกินสดๆต่อหน้าชาวบ้าน ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ เจ้าตัวอ้างก่อเหตุเพราะเมา ทั้งไม่รู้ว่าฆ่าสุนัขผิดกฎหมาย ด้านพี่ชายเผย น้องเป็นคนดื่มจัด ชอบกินเนื้อสุนัขมานาน เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าฟื้นฟูจิต ชีวิตความเป็นอยู่
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโนนแดง ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ว่ามีชายรายหนึ่งกำลังกินเนื้อสุนัขอย่างสดๆ โดยชาวบ้านได้ถ่ายคลิปไว้ได้ ต่อหน้าชาวบ้าน สร้างความตื่นตะลึงและสะเทือนใจอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสายวานนี้ (4 พ.ย.) ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ (5 พ.ย.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุดจับ, ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และฝ่ายปกครองอำเภอกุดจับ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับชายที่ก่อเหตุรายนี้
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายผู้ก่อเหตุมาสอบถาม ทราบชื่อคือนายไสว คำสมปราชญ์ หรือไสว อายุ 48 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ โดยนายไสวให้การว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเมา ขณะออกไปหาปู หาปลา เห็นสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่ริมคลอง พยายามจะกัดตน จึงใช้ไม้หน้าสามตีสุนัขตัวนั้นจนตาย แล้วนำมาชำแหละกินเอง ทั้งดิบและสุก
นายไสว กล่าวว่าผมกินเนื้อหมามาตั้งแต่จำความได้ น่าจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว เพราะมันอร่อย และยอมรับว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งหลังชำแหละสุนัข ตนกินเฉพาะเนื้อและเครื่องใน ส่วนหนัง กระดูก และชิ้นส่วนอื่นๆนำไปทิ้งลงคลองใกล้บ้าน ยังยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด แค่ดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจำ พร้อมกล่าวขอโทษว่า ต่อไปจะไม่กินหมาอีกแล้ว ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
ด้านนายวินัย คำสมปราชญ์ อายุ 54 ปี พี่ชายของนายไสว กล่าวว่า น้องชายเป็นคนชอบดื่มสุราและมักเมาอยู่บ่อยๆ เรื่องกินเนื้อสุนัขทำมานานแล้ว เดิมทีตนก็เคยกิน แต่เลิกไปนาน ส่วนมากน้องชายจะกินเฉพาะสุนัขที่ตายจากอุบัติเหตุหรือมีคนเอามาให้เท่านั้น ไม่ได้ไปฆ่าเอง ตอนนี้อยากให้น้องได้รับการบำบัด โดยเฉพาะเรื่องการติดสุรา เพราะเริ่มส่งผลต่อสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตประจำวัน ยอมรับว่ารู้สึกหนักใจ แต่จะไม่ทอดทิ้งน้องชาย
ขณะที่นายประสิทธิ์ บุญเทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านโนนแดง กล่าวว่านายไสวเป็นคนชอบดื่มสุรา ที่ผ่านมาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร เวลาเมามักเดินร้องเพลงไปทั่วหมู่บ้านเท่านั้น หลังเกิดเหตุครั้งนี้ ตนในฐานะผู้นำชุมชนจะประสานกับโรงพยาบาล เพื่อให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือและประเมินสภาพจิตใจนายไสว ยืนยันว่าชาวบ้านจะไม่เอาเรื่องทางกฎหมาย เพราะสุนัขที่ถูกฆ่าไม่มีเจ้าของ และผู้ก่อเหตุอยู่ในภาวะขาดสติ เชื่อว่าอาจมีอาการทางจิต ควรได้รับการบำบัดมากกว่าการลงโทษ
ล่าสุดหลังเจ้าหน้าทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพูดคุย ทำความเข้าใจ และเข้าตรวจสอบบ้านพักของนายไสว เพื่อวางแนวทางให้การช่วยเหลือและดูแลตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต
เบื้องต้น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จะเข้าไปดูแลครอบครัวเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทีมนักจิตวิทยา ลงพื้นที่ประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้นแล้ว และจะรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางฟื้นฟูและบำบัดต่อไป