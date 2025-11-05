ทต.ปากน้ำประแส จัดพิธีทอดผ้าป่ากลางลำน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลก สืบทอดนาน 125 ปี

ระยอง- ทต.ปากน้ำประแส ร่วมชาวระยองและชาวประมงในพื้นที่ลงเรือทอดผ้าป่ากลางลำน้ำ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่สืบทอดมานานถึง 125 ปี
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (5 พ.ย.) นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชุมชนลุ่มน้ำประแส ประจำปี 2568 และพิธีทำบุญถวายพุ่มผ้าป่าพระสงฆ์ ซึ่งจัดขึ้นที่อนุสรณ์เรือหลวงประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่อนุรักษ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 125
โดยมี นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส, นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง, นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง, นางประชิด ชินราช ประธานพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง นายนพรัตน์ เอื้อตระกูล อดีตประธานสภา อบจ.ระยอง เข้าร่วม
และมีประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งชาวประมงใน ต.ปากน้ำกระแส นำเรือเข้าร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ากลางลำน้ำ พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ ลงเรือชักผ้าป่าตามประเพณี
สำหรับ การทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีโบราณของชาวชุมชน ต.ปากน้ำกระแส ที่ได้สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี โดยตั้งแต่โบราณ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำในคลอง หากจะทำบุญทอดผ้าป่าต้องใช้เรือเป็นพาหนะ และจะตัดไม้มาทำเป็นพุ่มผ้าป่า โดยใช้ไม้ไผ่ปักไว้ที่บริเวณหัวและท้ายเรือ และนำไม้มาทำเป็นราวเล็กๆ เพื่อนำผ้ามาแขวน หรือพาดไว้ ก่อนจะนิมนต์พระสงฆ์ชักผ้าป่าในเรือที่ลอยกลางลำน้ำ