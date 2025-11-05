เหยื่อทยอยโผล่เปิดพฤติกรรม “หนุ่มนักร้อง AF7” พร้อมเมีย คาดยอดเสียหายกว่า 50 ล้าน

แฉอดีตนักร้องดังจากเวที "AF7" หลอกเงินสูญนับสิบล้าน กินหรู อยู่บ้านหรู เที่ยวต่างประเทศเพลิน เหยื่อช็อกเกือบฆ่าตัวตาย บ้านถูกยึด คาดมูลค่าความเสียหายพุ่งกว่า 50 ล้าน
วันนี้( 5 พ.ย.) ผู้เสียหายหลายรายเริ่มทยอยแสดงตัว หลังเสี่ยนักธุรกิจรายหนึ่งร้องทุกข์ถูกอดีตนักร้องชายชื่อดังจากเวที Academy Fantasia ซีซั่น 7 (AF7) พร้อมภรรยา ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ดัง หลอกเงินไปกว่า 12 ล้านบาท ก่อนปัดความรับผิดชอบด้วยคำพูดเย็นชา “อยากได้ก็ไปฟ้องเอา”
ล่าสุดนายศุภภัทรพจน์ นิติศศธร และน.ส.พัทธ์ธีรา วารัณิธิศวร์ ทนายความ ได้นำ นายณัฐธิชัย กัลยา อายุ 57 ปี นักธุรกิจผลิตซองบรรจุภัณฑ์ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.เกียรติพล น้อยพิทักษ์ พนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อดำเนินคดีกับนักร้องหนุ่ม AF7 อักษรย่อ “น” และภรรยา
นายณัฐธิชัยเผยว่า คู่สามีภรรยาสั่งผลิตซองบรรจุภัณฑ์ 1 ล้านซอง แต่ค้างชำระค่าสินค้ากว่า 2 แสนบาทเศษ ก่อนพบว่ามีการนำซองไปใช้บรรจุสินค้าจำหน่ายต่อ ทั้งที่ยังไม่จ่ายเงิน อีกทั้งยังอ้างชื่อบุคคลอื่นเพื่อปกปิดพฤติกรรมฉ้อโกง
ต่อมาผู้เสียหายอีก 2 ราย คือ นางฐิตารีย์ ศรีสุนทร หรือ “ฝ้าย” อายุ 42 ปี และ นางเตือนใจ เลี่ยมเงิน หรือ “เตือน” อายุ 54 ปี ได้เดินทางมาพบผู้เสียหายรายแรก เพื่อยืนยันว่าเป็นคดีเดียวกัน พบพฤติกรรมหลอกลวงในรูปแบบเดียวกัน อ้างธุรกิจขาดสภาพคล่อง ต้องหมุนเงิน โดยมีเหยื่อหลงเชื่อจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 20 ล้านบาท
ด้านนางฐิตารีย์ เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า สูญเงินกว่า 12 ล้านบาท จากการลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป โดยเชื่อคำพูดของภรรยานักร้อง AF7 ที่ชวนลงทุน อ้างว่ากำลังขยายตลาดต่างประเทศ ก่อนถูกหลอกให้จำนองบ้าน ขายทรัพย์สิน และรูดบัตรเครดิตหลายใบรวมกว่า 2 ล้านบาท
“ตอนนั้นเครียดมากจนคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย แต่ต้องสู้เพื่อลูก เหลือเงินติดตัวแค่ร้อยกว่าบาท ยังต้องให้ลูกเอาขนมไปคืนเพราะไม่พอจ่าย... ส่วนเขาใช้ชีวิตหรู ซื้อบ้าน รถหรู เที่ยวต่างประเทศ แต่บอกเราให้ไปฟ้องเอา” ผู้เสียหายกล่าวเสียงสั่น
ขณะที่ นางเตือนใจ เล่าว่าถูกหลอกสูญเงินกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเก็บบั้นปลายชีวิต เผยเคยขอเงินคืนเพื่อนำไปดูแลแม่ป่วย แต่กลับได้รับคำตอบเย็นชา “คนเราทุกคนก็ต้องตาย” สุดท้ายแม่เสียชีวิตโดยไม่ได้รับการรักษา
“ตอนนี้ขอเพียงให้เขาใช้หนี้ให้หมด แล้วไม่ต้องเจอกันอีก” เธอกล่าวอย่างเจ็บช้ำ
ผู้เสียหายยังเปิดเผยพฤติกรรมใช้ชีวิตหรูหราของคู่กรณี ทั้งการจัดงานวันเกิดนักร้องหนุ่ม เชิญ “เสก โลโซ” มาเล่นในงาน แจกเงินหลักแสนกลางงาน และทริปเที่ยวดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถึงอังกฤษ
ทนายและผู้เสียหายเตรียมรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลทางคดี พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ โรงงานผลิตซองบรรจุภัณฑ์ และการประทับตราฮาลาล ว่าถูกต้องหรือไม่ รวมถึงเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าผู้เสียหายหลายรายกำลังทยอยรวมตัวร้องเรียนเพิ่มเติม คาดมูลค่าความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า กรณีนี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ “ผ้าแพร AF7” เคยออกมาโพสต์แฉว่า “เพื่อนร่วมรุ่นยืมเงินไม่คืน” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยบอกให้ “อยากได้ให้ไปฟ้องเอา” ซึ่งกำลังเป็นที่จับตาว่าจะใช่บุคคลเดียวกันหรือไม่