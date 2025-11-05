ชัยนาทอ่วม! น้ำเหนือเขื่อนท่วมรอบที่ 5 – ท้ายเขื่อนจมซ้ำรอบ 3 ชาวบ้านโอดปีนี้หนักสุดในรอบหลายปี

ชัยนาท – น้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนชัยนาทซ้ำรอบที่ 5 ส่วนท้ายเขื่อนอ่วมรอบที่ 3 หลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่อง ชาวบ้านโอดไม่เคยเจอปีหนึ่งน้ำท่วมหลายรอบ ขนของหนีน้ำ-ขัดล้างบ้านจนเหนื่อยใจ
วันนี้ (5 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงวิกฤต ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำใน อำเภอวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ และอำเภอเมืองชัยนาท ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูง 30–50 เซนติเมตร หลายจุดท่วมซ้ำเป็นรอบที่ 3 บางหมู่บ้านท่วมแล้วถึง 5 รอบในปีเดียว
นางอรุณ แสงพราย อายุ 63 ปี ชาวเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เล่าว่า ปกติช่วงตุลาคมน้ำจะท่วมบ้านเพียงครั้งเดียว แต่ปีนี้ต้องเผชิญน้ำขึ้นถึง 5 ครั้ง “เหนื่อยมาก ต้องขนของหนีน้ำตลอด พอน้ำลดก็ต้องขัดล้างบ้านใหม่ ของในบ้านพังหมด โดยเฉพาะตู้เสื้อผ้า ตอนนี้ไม่ใช้แล้ว แขวนเสื้อผ้าไว้บนราวสูงแทน” เธอกล่าวทั้งสีหน้าอ่อนล้า
ด้าน น.ส.วันวิสาข์ ทองคำ อายุ 45 ปี บอกว่า รอบนี้น้ำมาไม่ทันตั้งตัว “เห็นเข้าหน้าหนาวแล้วนึกว่าน้ำหมด แต่ดันมาท่วมตอนเที่ยงคืน ขนของไม่ทัน เครื่องซักผ้า เตียงนอนโดนน้ำหมด ปีนี้เจอท่วม 5 รอบแล้ว ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน”
ขณะที่ พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา หลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน อำเภอสรรพยา ซ้ำรอบที่ 3 ทั้งที่เพิ่งลดลงได้เพียง 5 วัน ชาวบ้านเพิ่งขัดล้างบ้านเสร็จต้องกลับมาขนของหนีน้ำอีกรอบ บางครอบครัวต้องขึ้นไปอาศัยชั้นสองหรือริมถนนคันคลองมหาราชเช่นเดิม
สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุด เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ที่ 2,896 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 223 ลบ.ม./วินาที ส่วนแม่น้ำสะแกกรังที่อุทัยธานีเพิ่มเป็น 302 ลบ.ม./วินาที เมื่อไหลรวมกันที่ชัยนาท ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 3,015 ลบ.ม./วินาที
ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อำเภอเมืองชัยนาท สูงขึ้น 11 เซนติเมตร อยู่ที่ 17.13 เมตร (รทก) ส่วนท้ายเขื่อนที่ อำเภอสรรพยา สูงขึ้นอีก 47 เซนติเมตร อยู่ที่ 15.94 เมตร (รทก) และในเวลา 11.00 น. วันนี้ เขื่อนเจ้าพระยาเตรียม เพิ่มการระบายน้ำอีกเป็น 2,600 ลบ.ม./วินาที คาดพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น