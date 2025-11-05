“ยาดมหงส์ไทย”ล็อตใหม่ลงแผงวันนี้!แม่ค้าหน้าวัดใหญ่ตัวแทนกระจายสินค้า รับขายดีสุด

พิษณุโลก – “ยาดม หงส์ไทย” ล็อตเจ้าปัญหา ถูกเก็บคืนยกแผงร้านของฝากหน้าวัดใหญ่ หนึ่งในตัวแทนกระจายสินค้า คาดล็อตใหม่มาวันนี้ (5 พ.ย.) แม่ค้ายอมรับขายดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั้งของหงส์ไทย และแบรนด์อื่น
หลังจากผู้ผลิตยาดมเจ้าดังยี่ห้อ “หงส์ไทย” ออกมาขอโทษและเรียกเก็บสินค้าล็อตที่พบปัญหา ถูกระบุปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ล่าสุดพบว่า ร้านค้าตัวแทนบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ในศูนย์จำหน่ายของฝาก สินค้าโอทอป สินค้าพื้นที่บ้านและศูนย์อาหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ ไม่มีสินค้าดังกล่าววางจำหน่ายแล้ว
สอบถามแม่ค้าเจ้าของร้าน ซึ่งเป็นซึ่งเป็นตัวแทนกระจายสินค้าหงส์ไทยไปตามจังหวัดต่างๆ ทราบว่า ยาดมหงส์ไทย ถูกเรียกเก็บคืนทั้งหมดแล้ว บนแผงไม่มีเหลือสักกล่อง ส่วนสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย อาทิ ยาดมพิมเสนน้ำ-หงส์ไทย ก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่
แม่ค้า ร้านสมุนไพร ไทยทิพโอสถ ตัวแทนจำหน่วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า ตนมีหลายล็อกจำหน่ายยาดม หงส์ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆนับร้อยชนิด อาทิ น้ำมันโอสถทิพย์(วัดโพธิ์) ถือว่าเป็นตัวแทนหลัก ทั้งจัดจำหน่าย ณ.อาคารของฝาก-วัดใหญ่ และกระจายไปอีกหลายแห่งตามต่างจังหวัด แต่ล็อตที่ปัญหา ถูกบริษัทเก็บคืนก่อนหน้านี้แล้ว (ราคาส่ง 12 อัน 330 บาท)ไม่มีวางแผนจำหน่ายแน่นอน แต่ล็อตใหม่น่าจะส่งมาถึงวันนี้(5 พ.ย.)
ยอมรับว่า ยาดม หงส์ไทย ขายดีมากช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย เช่น ยาดมพิมเสนน้ำ-หงส์ไทย กลับขายไม่ดีเท่ายาดม (สินค้าหลัก) รวมถึงสินค้าตัวเดียวกันแต่แบรนด์อื่น อาทิ ”ยาดมหงส์คู่” ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่ากับหงส์ไทย
ขณะเดียวกัน ด้วยกระแส ยาดมมาแรง ก็มีบริษัทหนึ่ง ออกผลิตภัณฑ์”ตราหนุมาน” เป็นยาดมบรรจุอยู่ในกระปุก ขนาดใหญ่ ราคาส่ง 280-290 บาทต่อกระปุก ส่วนราคาจำหน่าย 350 บาท