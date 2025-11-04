ที่ปรึกษา รมว.ทส.นำทีม “ฉก.ทส.” ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดคลองในพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานฯ เขาสามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์ – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมเฉพาะกิจและรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนการขุดคลองน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พบมีการขุดร่องน้ำผ่านเขตอุทยานและพื้นที่ป่าชายเลน ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย เตรียมส่งดำเนินคดี
วันนี้( 4 พ.ย.) พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานนำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนการขุดคลองน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำภายใน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะประกอบด้วย นายเผด็จ ลายทอง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3, นายชัชนรินทน์ ชัชวงศุ์วาลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทสจ.), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (เพชรบุรี), กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.), ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 1 กรมป่าไม้
การตรวจสอบในพื้นที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานย่อยหาดสามพระยา หมู่ 2 ต.บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี พบมีการขุดร่องน้ำลักษณะคลองระบายน้ำ กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 750 เมตร เนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยคลองดังกล่าวพาดผ่านที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเขตป่าไม้ถาวร
คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า การขุดคลองดังกล่าวเป็นการกระทำที่เข้าข่าย ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป