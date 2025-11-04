เตือนชาวสวนทุเรียน!! ระวัง ปุ๋ย-ยาปลอมลอกสูตร “ป๋าแสวง” ทำต้นตายยกแปลง

จันทบุรี – เตือนชาวสวนทุเรียน! ระวังปุ๋ย-ยาปลอมระบาด ลอกสูตร “ป๋าแสวง” ทำสวนเสียหายหนัก ต้นตายยกแปลง เจ้าของสูตรตัวจริงชี้เป็นฝีมือลูกน้องเก่ากระจายสิค้าไปแล้วทั่วทุกภูมิภาค รวบรวมหลักฐานเอาผิดตามกฎหมาย
วันนี้ ( 4 พ.ย.) นายแสวง ปล้องเงิน เจ้าของสูตร “ยาซอมบี้” และเจ้าของร้านป๋าแสวงการเกษตร จ.จันทบุรี ได้ออกมาเตือนชาวสวนทุเรียนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงใหซื้อปุ๋ยและยาบำรุงต้นทุเรียนสูตร “ป๋าแสวง”ซึ่งเป็นของปลอม หลังพบว่ามีการกระจายสินค้าดังกล่าวในหลายจังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
ล่าสุดยังได้รับแจ้งจากชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นลูกค้าเก่า ว่าถูกหลอกให้ซื้อปุ๋ยและยาทางการเกษตรที่อ้างว่ามาจาก "ร้านป๋าแสวง" ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และเมื่อนำไปใช้กับสวนทุเรียน พบว่าต้นทุเรียนเริ่มทรุดโทรม ใบร่วง กิ่งแห้ง และทยอยล้มตายทั้งแปลงในเวลาอันรวดเร็ว
นายแสวง บอกว่ามิจฉาชีพที่หลอกขายปุ๋ยและยาบำรุงต้นทุเรียนปลอม เป็นอดีตพนักงานที่เคยถูกไล่ออกจากร้าน และได้นำสูตรไปลอกเลียนรวมทั้งผลิตสินค้าเลียนแบบออกจำหน่าย โดยแอบอ้างสรรพคุณว่าเหมือนสินค้าของ "ป๋าแสวง" จนทำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมาก
" ขณะนี้ทาง ร้านป๋าแสวง กำลังรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อสินค้าราคาถูกที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน และให้ตรวจสอบก่อนซื้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร" นายแสวง กล่าว