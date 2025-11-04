กสทช.บินโดรนเหนือชายแดนแม่สอด จับสัญญาณ“ชเวโก๊กโก่”สกัดแก๊งอาชญากรรมออนไลน์

ตาก - กสทช. ลุยตรวจเสา-สัญญาณมือถือ ชายแดนแม่สอด..ส่งโดรนบินเหนือพื้นที่ตรงข้ามชเวโก๊กโก่ ส่องแก๊งอาชญากรรมออนไลน์แอบใช้สัญญานลวงเหยื่อข้ามพรมแดน
วันนี้(4 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 36 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายทหาร-ปกครอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเสา และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก บริเวณตรงข้ามชเวโก๊กโก โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน บินตรวจวัดความแรงสัญญาณ
เพื่อตรวจสอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการ Roaming ไปใช้สัญญาณของผู้ให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปัญหาสัญญาณล้ำข้ามเขตแดนของไทยไปใช้ในการกระทำผิดก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามข้อสั่งการคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการกวาดล้างปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ และสแกมเมอร์
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้มีมติกำหนดมาตรการระงับบริการโทรคมนาคมบริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยง รวมถึงได้ออกประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยได้กำหนด 8 มาตรการเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและป้องกันยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสำนักงาน กสทช. จะมีการลงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนเข้มข้น หากตรวจพบผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ดำเนินการตามมาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ต่อไป