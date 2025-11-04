ฉก.นย.ตราด เตรียมเปิดเพิ่มถนนความมั่นคงสู่บ้าน 3 หลังรองรับปฏิบัติการยึดคืนจากเขมร

ตราด - ปฏิบัติการเปิดถนนความมั่งคงสู่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก จ. ตราด ยังเจอทุ่นระเบิดตลอดทาง แต่ชาวบ้านชำรากไม่ท้อ ร่วม ทหารตั้งโรงครัว-ส่งรถแมคโครช่วยหวังให้เสร็จโดยเร็ว ด้าน ฉก.นย.ตราด เตรียมเปิดถนนเพิ่มอีกเส้นกรุยทางยึดคืนจากทหารเขมรหลังได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเปิดเส้นทางถนนความมั่นคงสู่บ้าน 3 หลังในพื้นที่บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด หลังวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาได้เปิดปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยไทยที่ฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำมานานกว่า 40 ปีและเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2568 พระศักดา สุนทโร พระวัดท่าเส้น และนายกิตติธัช ไชยอรรถ ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชนตำบลชำราก ได้ร่วมกันช่วยเหลือทหารช่างด้วยการนำรถแบคโฮ เข้าช่วยสนับสนุนการเปิดเส้นทางถนนอีกแรงหนึ่ง ท่ามกลางความเสี่ยงที่ต้องพบกับทุ่นระเบิดสมัยสงครามเขมรแดงว่า ในวันนี้รถแบคโฮทหาร 1 คัน ยังคงเร่งปรับปรุงถนนด้วยการนำหินชนาดใหญ่ออกจากพื้นที่
ส่วนและรถแบคโฮของภาคประชาชนอีก 3 คัน ยังคงช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปรับเส้นทางถนน และใช้เครื่องสแกนหาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ซึ่งล่าสุดยังเจอวัตถุระเบิดจำนวนมาก ทั้งลูกกระสุนปืนคอ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และหัวจรวด RPG เป็นต้น
โดยระเบิดที่พบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ขุดหลุมเก็บ พร้อมล้อมด้วยเชือดสีแดง-ขาวแบ่งพื้นที่เป็น4 จุด ตลอดเส้นทาง 4 กิโลเมตร และเมื่อการทำถนนเสร็จสมบูรณ์ ก็จะนำไปทำลายพร้อมกัน
นายกิตติธัช ไชยอรรถ ผู้นำชุมชนตำบลชำราก บอกว่าทหารช่างและประชาชนยังคงดำเนินการเปิดเส้นทางถนนและปรับปรุงถนนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 20 วัน เส้นทางทั้ง 4 กิโลเมตรก็จะเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นก็จะลาดถนนด้วยกากยางมะตอย ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางหลวงชนบทตราด
“ การทำงานในวันนี้ยังคงพบความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ยังคงเจออยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ปัจจุบันประชาชนยังให้ความสนใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนทหารช่าง ทหารแนวหน้า ขณะที่จิตอาสาจากจังหวัดจันทบุรี ก็ได้ทำอาหารไปมอบให้กับทหารพรานฐานหนองรีและทหารนาวิกโยธิน ที่อยู่ห่างจากกองอำนวยการประมาณ 2 กิโลเมตร” ผู้นำชุมชนตำบลชำราก กล่าว
ด้าน ทหารพรานฐานหนองรี ให้ข้อมูลว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ กำลังนำเสบียงอาหารส่งให้กับฐานหนองรี ก็ยังตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน 2 ทุ่น โผล่จากพื้นที่ดินที่นำมาปรับเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และ1 ใน 2 ทุ่นระเบิดที่พบถูกเหยียบแล้วแต่โชคดีทุ่นระเบิดไม่ทำงาน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวบริเวณแนวหน้าที่อยู่ห่างจากพื้นที่บ้าน 3 หลังประมาณ 200 เมตร พบว่า ทหารนาวิกโยธินตราด ยังคงตึงกำลังต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเข้ายึดพื้นที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูง
“ แต่ทหาร ก็ยังกังวลว่าหากได้รับคำสั่งให้เข้ายึดพื้นที่บ้าน 3 หลัง อาจจะได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารที่ฝ่ายกัมพูชา น่าจะวางไว้โดยรอบเพื่อปกป้องไม่ให้ทหารไทยเข้ายึดได้โดยง่าย ทหารนาวิกโยธินตราด จึงเตรียมเปิดเส้นทางถนนอีก 1 เส้นทาง จากยุทธการบ้านชำรากไปยังบ้าน 3 หลัง ระยะทางประมาณ 8- 10 กิโลเมตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนตราดในอนาคต” เจ้าหน้าที่ทหาร กล่าว