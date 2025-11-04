ชาวหนองสูง! โร่แจ้งความเอาผิดนายทุน หลังขายผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมแล้วไม่ได้เงิน

มุกดาหาร-เกษตรกรชาวอำเภอหนองสูงช้ำ! ถูกนายทุนหลอกร่วมโครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ปี 2563 ล่าสุดมะพร้าวให้ผลผลิตนายทุนเข้ามารับซื้อมะพร้าวแต่กลับไม่ยอมจ่ายเงิน มูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท ล่าสุดร้องศูนย์ดำรงธรรมและแจ้งความที่สภ.หนองสูง
วันนี้ (4 พ.ย.) ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร้องเรียนต่อสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ถึงปัญหาถูกหลอกลวงให้ร่วมโครงการปลูกมะพร้าว โดยบริษัท โอเค พาวเวอร์กรีน จำกัด หลอกลวงให้ซื้อต้นพันธุ์มะพร้าวตามโครงการปลูกมะพร้าว เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ที่บริษัทจัดทำขึ้น โดยบริษัทขายต้นพันธุ์มะพร้าว พันธุ์พวงเงิน ราคาต้นละ 250 บาท ให้กับเกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารกว่า 16 ราย เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ปลูกรวม 55 ไร่ จำนวนต้นมะพร้าวกว่า 2,750 ต้น
ทั้งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงพันธุ์มะพร้าวกับบริษัทในห้วงปี พ.ศ. 2563 ว่าบริษัทจะรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาประกันลูกละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี แต่หลังจากที่ปลูกมะพร้าวไปแล้ว 5 ปี มีมะพร้าวบางส่วนกลายพันธุ์ไม่ได้คุณภาพ และการรับซื้อมะพร้าวจากสวนเกษตรกร บริษัทได้มารับมะพร้าวไปหลายรอบแล้ว โดยบอกว่าจะโอนเงินให้ภายใน 15 วัน แต่เกษตรกรก็ไม่ได้รับเงินจากการขายมะพร้าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้มีเกษตรกรจำนวน 2 ราย ได้ลงทุนเปิดทำลานรับซื้อมะพร้าวตามแผนธุรกิจที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งมูลค่าลงทุนลานละ 150,000 บาท โดยจะได้รับผลตอบแทนในราคาลูกละ 0.50 บาท ซึ่งจากที่ได้เปิดลาน(ศูนย์บริการรับซื้อผลผลิต) กับบริษัทไปแล้ว ปรากฎว่าเกษตรกรเจ้าของลานไม่ได้รับการติดต่อประสานงานกับบริษัทแต่อย่างใด
นายวุฒิ สุธารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้านจากบริษัทโอเค พาวเวอร์กรีน จำกัด มี 2 แนวทางประกอบด้วย แนวทางที่ 1 เรียกทั้งคู่ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเข้ามาไกล่เกลี่ยที่ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร แต่ผู้ถูกร้องไม่มาตามนัด ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ แนวทางที่ 2 ในที่ประชุมให้ส่งเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ด้านนายศราวุธ เชื้อคำจันทร์ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองสูง เปิดเผยว่าทางบริษัทประกันราคารับซื้อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการลูกละ 50 สตางค์ ตนได้เข้าไปเป็นตัวแทนรับซื้อผลผลิต โดยลงทุนสร้างลานรับซื้อมะพร้าวใช้เงินลงทุนกว่า 150,000 บาท โดยตนยอมขายวัวที่เลี้ยงไว้จำนวน 5 ตัวจึงได้เงินมาลงทุนสร้างลานรับซื้อ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เงินลงทุนสร้างลานรับซื้อจากบริษัทคืนมา
ขณะที่นายจิตตา อนันท์ ประธาน ศพ.ก. จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าได้ไกล่เกลี่ยเรื่องพันทะสัญญาคู่กรณี แต่คู่กรณีไม่มาตามนัด ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร และให้ชาวบ้านคู่กรณีไปลงบันทึกประจำวัน เพื่อดำเนินคดีกับบริษัท ในคดีฉ้อโกงประชาชน
ด้านนางแพงมูล บุญเพิ่ม เกษตรที่เข้าร่วมโครงการปลูกมะพร้าว บอกว่าตนได้ใช้เงินลงทุนซื้อต้นมะพร้าวไปแล้วจำนวน 15,000 บาท เมื่อมะพร้าวให้ผลผลิตก็ขายให้กับบริษัทรับมะพร้าวไปแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่ได้รับเงินขายผลผลิตจากบริษัท
เบื้องต้นทางแกนนนำเกษตรกร ได้ติดต่อประสานงานกับบริษัท โอเค พาวเวอร์กรีน จำกัด เพื่อเรียกร้องความเสียหาย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกษตรกรสูญเสีย แต่บริษัทกลับเพิกเฉย จึงได้มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทางศูนย์ประสานงานฯ ได้นำเรียนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งยังได้หารือกับฝ่ายกฎหมายสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งได้ประสานงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร สถานีตำรวจภูธรหนองสูงและตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับคำแนะนำให้เกษตรกรไปแจ้งความร้องทุกข์มอบคดี ต่อสถานีตำรวจภูธรตามท้องที่ที่เกิดเหตุ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, สภ.คำชะอี, และสภ.หนองสูง ได้รับคดีไว้แล้ว และคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป