ลอยกระทงสุโขทัยคนแน่น! แห่เที่ยวแล้วกว่า 3 แสน-คนประทับใจตลาดย้อนยุคมากสุด

สุโขทัย - ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 68 คนแน่น..แม้ปรับรูปแบบแต่ไฮไลต์คงเดิม แถมยังไม่ครบ 10 วัน 10 คืน แห่เที่ยวแล้วกว่า 300,000 คน ส่วนใหญ่ประทับใจตลาดย้อนยุคมากสุด
วันนี้ (4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยว โดยตลอดช่วง 8 วันที่ผ่านมา มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมในงานจำนวนนับแสนคน
แม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัย แต่ก็ยังคงกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของงาน เช่น การแสดงแสงเสียง SUKHOTHAI Light & Sound การแสดงโขน ละคร หุ่น การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ฯลฯ
รวมทั้งยังมีตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณ ซึ่งนักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมาก เพราะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค พร้อมกับได้กินอาหารพื้นถิ่นมากมาย ทั้งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย, ข้าวเปิ๊บ, ปลาเห็ด, ขนมแดกงา, ขนมวง, ข้าวโค้ง, เมี่ยงมะพร้าวคั่ว, หมูพวง-หมูแกว่ง ร้านหมูนอกคอก เจ้าแรกในสุโขทัย และอีกหลายร้านค้าที่ถูกยกมารวมกันในที่เดียวภายในงานลอยกระทงสุโขทัย
และในเวลา 21.21 น.บองทุกคืนก็จะมีกิจกรรมสำคัญ จุดตะคันแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และภายในตลาดทั่วบริเวณงาน
ด้านสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมงานสะสม 300,288 ราย โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด 55,566 ราย