ชุ่มฉ่ำตลอดครึ่งวันเช้า ขบวนแห่ทางน้ำ องค์หลวงพ่อโสธร ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปี 68

ฉะเชิงเทรา- บรรยากาศแห่ องค์หลวงพ่อโสธร ทางน้ำสุดชุมช่ำฝนโปรยปรายรับตลอดเส้นทาง ด้านพุทธศาสนิกชนรอสรงน้ำขอพรริมท่าน้ำรายทางลดลงมากจากปีก่อน เหตุขบวนแห่ไม่ตรงกับวันหยุดราชการ ทั้งยังมีฝนตกพรำลงมาอย่างยาวนานเกือบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
วันนี้ ( 4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการปล่อยขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 135 ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 06.49 น.ที่ผ่านมา ที่บริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา ว่าชุ่มฉ่ำตลอดครึ่งวันเช้าหลังมีฝนโปรยปรายตลอดเส้นทาง
โดยมีขบวนเรือที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามจากหน่วยงานและอำเภอต่างๆ รวม 14 ลำ และมีเรือเร็วเพื่อรักษาความปลอดภัยขบวนเรืออีกประมาณ 6 ลำ ซึ่งในวันนี้ขบวนเรือได้ล่องลงไปทาง อ.บางปะกง และแวะเข้าจอดเทียบท่ารวม 12 ท่าน้ำ ประกอบด้วย 1.ท่าน้ำวัดประศาสน์โสภณ (บางกรูด) 2.ท่าตลาดโรงสีล่าง 3.ท่าน้ำวัดผาณิตาราม4.ท่าน้ำวัดกระทุ่ม (ประตูน้ำท่าถั่ว) 5.ท่าน้ำที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์ 6.ท่าน้ำบางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ
7.ท่าน้ำที่ว่าการ อ.บางปะกง 8.ท่าเรือบลูเท 9.ท่าน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (โรงไฟฟ้าบางปะกง) 10.ท่าน้ำวัดทองนพคุณ (บางแสม) 11.ท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน) และ 12.จะสิ้นสุดที่ท่าน้ำเทศบาลตำบลท่าข้าม ในเวลา 18.25 น. ท่ามกลางมประชาชนและนักท่องเที่ยวรอสรงน้ำองค์หลวงพ่อโสธร เพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกท่าเทียบเรือที่ขบวนเรือแวะเทียบท่า
ส่วนในวันพรุ่งนี้ ( 5 พ.ย.) ซึ่งตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน12 ขบวนเรือองค์หลวงพ่อโสธร จะเคลื่อนออกจากท่าน้ำวัดโสธรฯ ในเวลา 05.50 น.มุ่งหน้าไปยัง อ.บางคล้า มีกำหนดแวะเทียบท่าต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะขอพร รวม14 ประกอบด้วย 1.วัดท่าอิฐ 2.ท่าน้ำตลาดบ้านใหม่ร้อยปี (ท่าน้ำครัวป้าหนู) 3.ท่าน้ำตลาดบนบ้านใหม่ 4. ท่าน้ำโรงต้มกลั่น 5.ท่าน้ำวัดสายชล
ณ รังสี (วัดแหลมบน)
6. ท่าน้ำวัดสัมปทวนนอก 7.ท่าน้ำวัดจุกเฌอ 8.ท่าน้ำวัดสมานรัตนาราม 9.ท่าวัดสาวชะโงก 10.ท่าน้ำวัดใหม่บางคล้า 11.ท่าน้ำวัดสามร่ม 12.ท่าน้ำวัดคุ้งกร่าง 13.ท่าน้ำวัดปากน้ำโจ้โล้ และ 14.ท่าน้ำที่ว่าการ อ.บางคล้า ซึ่งจะเข้าเทียบท่าในเวลา 16.05น.
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณท่าน้ำวัดประศาสน์โสภณ (บางกรูด) ซึ่งเป็นท่าน้ำแห่งแรกของปีนี้ที่ขบวนเรือหลวงพ่อโสธร ได้เข้าแวะเทียบท่าในเวลา 07.30 น. ได้มีประชาชน เฝ้ารอรับขบวนแห่และเข้านมัสการกราบไหว้ขอพรประมาณ 300-400 คนน้อยกว่าปีก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่เผยว่าเป็นเพราะขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อทางน้ำ ในปีนี้ไม่ตรงกับวันหยุดราชการ และยังมีฝนตกตลอดตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจึงทำให้ชาวบ้านไม่สะดวกในการออกมารอทำบุญและกราบไหว้องค์หลวงพ่อ ฯ