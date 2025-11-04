ที่แท้เครือข่าย “อั้งยี่ ม้ากดเงิน”! หัวโจกอยู่ชายแดนแม่ฟ้าหลวง สั่งสมุนกดเอทีเอ็มทั่วเชียงราย

เชียงราย - ตำรวจขยายผล..สาวเบื้องหลังก๊วนรับจ้างกดเงินทั่วเชียงราย พบเป็นเครือข่าย “อั้งยี่ ม้ากดเงิน” หัวโจกอยู่ชายแดนแม่ฟ้าหลวง สั่งสมุนตระเวนกดตู้เอทีเอ็มหลายแบงก์จนโดนซิวเกือบยกทีม
วันนี้ (4 พ.ย.) พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงความคืบหน้า กรณีจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย ประกอบด้วยนายชยานนท์ หรือใหญ่ ชาว ต.บ้านใหม่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางจิรวรรณ หรือน้ำ ชาว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.ชลบุรี นายธีรยุทธ หรือน้องพล ชาว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย นายบานทร หรือต๊ะ ชาว ต.นามน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และนายกันทรากร หรือนัด ชาว ต.เชียงโคง อ.โกรกพระ จ.มหาสารคาม
ซึ่งทั้งหมดมีพฤติกรรมรับจ้างถอนเงินหรือม้ากดเงินจากธนาคารในเขต อ.เมืองเชียงราย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวน 373,000 บาท, รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง 1 คัน, สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม, สมุดจดรายการโอนเงินจำนวนหนึ่ง, โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และสลิปการถอนเงินหลายรายการ
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่าย "อั้งยี่ ม้าถอนเงิน" ซึ่งมีนายพิทักษ์พงษ์ หรือผิง ชาว ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นผู้ควบคุมสั่งการ และนายภันทรากรหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นผู้ควบคุม-รวบรวมเงิน ส่วนนายธีรยุทธมีหน้าที่ขับรถยนต์เก๋งนำบัตรเอทีเอ็มไปส่งมอบให้กับม้ากดเงินคือนายชนชนม์ นางจีรวรรณ และนายมานะ เมื่อได้เงินสดมาแล้วก็จะส่งมอบกันตามลำดับจนถึงนายพิทักษ์พงษ์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาทั้ง 5 คนว่า "ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" และเร่งขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก War Room สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แจ้งว่าพบการเคลื่อนไหวของบัญชีม้ารับจ้างกดเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย 1 อ.เมืองเชียงราย ทาง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จึงนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบนายชยานนม์ได้ถอนเงินสดออกมา 373,000 บาท จากนั้นนำไปส่งมอบให้กับนายธีรยุทธและพวกที่จอดรถรอริมถนนแม่ฟ้าหลวง (สนาม รด.) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เมื่อส่งมอบเสร็จยังมีเงินสดถูกโอนเขาบัญชีของนายชยานนท์อีก 500,000 บาท นายธีรยุทธจึงบอกให้นายชยานนท์กลับไปถอนเงินมาเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปทันจึงจับกุมตัวทั้ง 5 คนพร้อมของกลางได้ดังกล่าว
พล.ต.ต.มานพเปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งปราบปรามขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน