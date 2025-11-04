น้ำเขื่อนป่าสักฯ เกิน 100% เร่งระบายเพิ่มต่อเนื่อง – ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นแต่ยังไม่ล้นตลิ่ง

ลพบุรี - ผอ.โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เผยปริมาณน้ำในเขื่อนแตะ 102% หลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจาก 25 เป็น 150 ลบ.ม./วินาที ยันน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในลำน้ำ ไม่ล้นตลิ่ง
วันนี้ ( 4 พ.ย.) นายวศวรรธน์ นาคนวล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 982.97 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 102.39% ของความจุเก็บกัก โดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 325.88 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 28.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 1–3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 6–9 พฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี”
เพื่อบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จึงได้ ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยทยอยเพิ่มในอัตราวันละ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
นายวศวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.20–1.40 เมตร แต่ยังคงอยู่ในลำน้ำ ไม่ล้นตลิ่ง จึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป