(คลิป)สีฐานเฟสติวัลฯปรับรูปแบบงานร่วมอาลัยพระพันปีหลวง นักท่องเที่ยวหลายหมื่นเข้าชมงานคืนแรก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลายหมื่นชีวิตร่วมงานคืนแรก
สีฐาน เฟสติวัล นานาชาติ “บุญสมมาบูชานาค ปี 68 “ต่างเซลฟี่ถ่ายภาพกับประทีปกระทงบก
กว่า 15,000 ดวง และ ทิวโคมไฟ กว่า 16,000 ดวง เผยปีนี้ยกระดับการจัดงานสู่เวทีนานาชาติและปรับรูปแบบงานให้เข้ากับบรรยากาศน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลบค่ำคืนที่ผ่านมา(4 พ.ย.) ที่บริเวณถนนสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) นายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันชมการแสดงของขบวนแห่ไว้อาลัยพระพันปีหลวง” ที่ผู้ร่วมขบวนแต่งกายชุดขาว ถือขันหมากเบ็งและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อแสดงความเคารพอย่างสง่างาม อีกทั้งยังจัดทำประติมากรรมพญานาคพร้อมดวงแก้ว ซึ่งเปรียบเสมือน “พระองค์คือแก้วตาดวงใจของพสกนิกรชาวขอนแก่น”
นอกจากนี้ ยังมีการประดับโคมไฟและกระทงกว่า 30,000 ดวง ที่ร่วมกันสร้างโดยนักศึกษา บุคลากร และชุมชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยกระดับ “สีฐานเฟสติวัล 2025” สู่เวทีนานาชาติ เชื่อมวัฒนธรรม 5 ชาติ “สีฐาน นวธารา หิมาลายัน” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เป็นเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติลุ่มน้ำโขง ภายใต้แนวคิด “สีฐาน นวธารา หิมาลายัน” เชื่อมโยงวัฒนธรรมแห่งสายน้ำจากลุ่มน้ำโขงสู่เทือกเขาหิมาลัย
คาดผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงานกว่า 300,000 คน มีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท โดยการจัดงานครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบพิเศษถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ด้วยกิจกรรมอันทรงคุณค่า
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า งานสีฐานเฟสติวัลมีจุดเริ่มต้นจาก “งานลอยกระทง” ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ภายหลังมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นศักยภาพของงานนี้ในการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงได้ต่อยอดให้กลายเป็นเทศกาลวัฒนธรรมขนาดใหญ่ของภาคอีสาน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “งานบุญสมมาบูชานาค” หรือ Sithan Festival จัดขึ้นบริเวณบึงสีฐาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความศรัทธาของชุมชน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย
เช่น ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านชุมชน และการลอยกระทงบูชาพญานาค จนกลายเป็นเทศกาลสำคัญที่อยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของประเทศไทย คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คนต่อปี และสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 700 ล้านบาท
สำหรับปี 2025 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยกระดับงานสู่ระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “สีฐาน นวธารา หิมาลายัน” โดยเน้นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมแห่งสายน้ำจากลุ่มน้ำโขง สู่ต้นน้ำที่เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดหลักของงานในปีนี้คือ “สายน้ำ สายเลือด และสายเผ่าพันธุ์” ที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคนี้ ผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมจาก 5 ชาติ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และอินเดีย ซึ่งจะร่วมกันนำเสนอศิลปะการแสดง เครื่องแต่งกาย อาหาร และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย
รศ.ดร.นิยม ยังกล่าวอีกว่า การจัดงานปีนี้ยังมีความพิเศษ คือเป็นปีแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับรูปแบบงานให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัย โดยคงไว้ซึ่งความงดงามทางวัฒนธรรม พร้อมสื่อถึงความจงรักภักดีของพสกนิกร ซึ่งตลอด 3 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พ.ย.นี้ ภายในงานจะเป็นพื้นที่แห่งศรัทธา ความร่วมมือ และความภาคภูมิใจของคนอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน โดยลดความรื่นเริงลง แต่เพิ่มความหมายทางจิตวิญญาณ เพื่อให้สมพระเกียรติ และเกิดคุณค่าทางใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
สำหรับ งานสีฐานเฟสติวัล นานาชาติ บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 ณ บึงสีฐาน มข. มีไฮไลท์สำคัญ อาทิ ภูเขาหิมาลัยจำลอง ความสูง 8 เมตร กว้าง 40 เมตร, มณฑลพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แบบผสมผสานศิลปะไทยและภูฏาน, ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ แบบศิลปะร่วมธิเบต ภูฏาน และไทย, การแสดงพิเศษจากผู้ชนะเลิศการประกวด KKU DANCE TROUPE เริงระบำอีสานร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การแสดงร่วมสมัยผีบักฮวด กว่า 100 ชีวิต, การประกวดขบวนแห่กระทงสุดอลังการ กว่า 22 คณะ, หอศิลป์เที่ยงคืน กิจกรรม CREATIVE ECONOMY อีสานมูเตลู, การแสดงโขน และนาฏศิลป์ร่วมสมัย, เทศกาลหน้ากากและการแสดงหุ่นนานาชาติ ครั้งแรกของอีสาน, เรือไฟหิมาลายัน ยาวกว่า 20 เมตร ลอยกลางบึงสีฐาน, กระทงยักษ์หิมาลายัน ยาวกว่า 20 เมตร ออกแบบตามศิลปะธิเบต ภูฏาน และของมงคล 8 ประการ, การจุดประทีปกระทงบก กว่า 15,000 ดวง, ทิวโคมไฟ กว่า 16,000 ดวง และการประกวดต่างๆ มากมาย รวมทั้งมี นางนพมาศ Special Guest แอนนา เสืองามเอี่ยม MISS UNIVERSE THAILAND 2022 และหมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ นางสาวไทย ประจำปี 2568 มาร่วมงานด้วย