น้ำเหนือยังไม่หมด! “เขื่อนภูมิพล”เหลืออีก 1.3 เมตร เต็ม ขณะที่ฝนยังตก-น้ำปิงยังทะลัก

ตาก – คนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งน้ำปิง ผวา..น้ำเหนือยังไม่หมด ฝนยังตกต่อเนื่อง-น้ำปิงยังทะลักลงต่อเนื่อง ล่าสุด “เขื่อนภูมิพล” กักเก็บน้ำแล้ว 97.01% เหลืออีก 1.3 เมตร จะเต็มความจุอ่างฯ รับน้ำใหม่ได้อีกแค่ 402 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ กฟผ.-กรมชลฯปรับแผนระบายน้ำเพิ่ม เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
วันนี้(4พ.ย.68) ฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 13,059 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.01 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างทั้งหมด 13,462 ล้าน ลบ.ม. หรือ 258.70 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง(สูงสุดที่ 260 ม.รทก. ) เหลืออีกประมาณ 1.30 เมตร น้ำจะเต็มขีดความสามารถของเขื่อนฯ มากกว่าวันเดียวกันนี้ในปีที่แล้วประมาณ 2,305 ล้าน ลบ.ม.
วานนี้(3 พ.ย.) มีน้ำไหลเพราะอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล 112.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่พื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่ ได้อีกประมาณ 402 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 2.99 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมดสามารถระบายน้ำใช้การได้ในช่วงหน้าแล้ง 9,259 ล้าน ลบ.ม.
ขณะที่นายมานพ วิเชียรสาร ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่อง-1, นายเทพจิต เมฆหมอก ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่อง-2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ตามมาตรการเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุม War Room ติดตามสถานการณ์น้ำ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
ซึ่งคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมสูงสุดในการรับมือสถานการณ์น้ำ และติดตามสถานการณ์พายุและเส้นทางเดินของพายุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจ สอบเขื่อน ซึ่งไม่พบความผิดปกติ และความเสียหายใดๆ กับตัวเขื่อนและอาคารประกอบ เขื่อนภูมิพล มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้จากมติที่ประชุม อนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ให้ กฟผ.ร่วมกับ กรมชลประทาน ปรับแผนระบายน้ำของเขื่อนภูมิพล ดังนี้ วันที่ 3-4 พ.ย. ระบาย 13 ล้าน ลบ.ม. ,วันที่ 5 พ.ย. ระบาย 20 ล้าน ลบ.ม. ,วันที่ 6 พ.ย. ระบาย 25 ล้าน ลบ.ม. และวันที่ 7 พ.ย. ระบาย 30 ล้าน ลบ.ม. พร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ และให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เป็นการเฉพาะอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามเนื่องจากน้ำเหนือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีปริมาณมาก และ คาดว่ากำลังทยอยไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ก็สร้างความวิตกให้แก่ประชาชนท้ายเขื่อน ต่างก็เตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์หากเขื่อนภูมิพลจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับท้ายเขื่อนมีฝนตกหนักน้ำห้วยไหลลงสมทบแม่น้ำปิง เกรงจะเกิดน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเหมือนเช่นปี 2554