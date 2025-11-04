การเมืองลำพูนร้อน!มือมืดปล่อยข่าวลือแรงขับรถชนคนตาย เตะตัดขาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคส้ม

ลำพูน – การเมืองแรงตั้งแต่เริ่ม..มือมืดปล่อยข่าวลือเตะตัดขา “กำนันดังบ้านธิ-รองนายก อบจ./ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” ขับรถชนคนเสียชีวิต-ให้ญาติรับผิดแทน เจ้าตัวขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวันแล้ว ยันคืนเกิดเหตุเพื่อน สจ.ขับรถไปส่งถึงบ้านพักในเชียงใหม่
นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ หรือกำนันต้อม รองนายก อบจ.ลำพูน เปิดเผยถึงกระแสข่าวลือขับรถชนคนตายหนำซ้ำยังไม่พอ ตนได้ให้ญาติซึ่งเป็นผู้หญิงรับผิดชอบแทนนั้น จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานบริเวณตรงข้ามปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วมีผู้เสียชีวิต ในเขตอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีกระแสการปล่อยข่าวว่า รองนายก อบจ.เป็นคนขับรถชนคนเสียชีวิต แล้วให้ญาติรับผิดแทน
ข้อเท็จจริง วันเกิดเหตุตนได้ไปร่วมพิธีเปิดงานโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุหริภุญชัย หลังเสร็จงานก็กลับกับเพื่อนสมาชิก อบจ.คนหนึ่งซึ่งขับรถไปส่งตนที่บ้านครอบครัวในเชียงใหม่ เช้าวันรุ่งขึ้นตนได้ไปภารกิจที่ อ.บ้านโฮ่ง หลังจากนั้นไม่นานก็มีการปล่อยข่างลือเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างแน่นอน เนื่องจากตนจะลงสมัคร สส.ในนามพรรคประชาชน เขต 2 จ.ลำพูน เบื้องต้นตนได้ไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.บ้านธิ ไว้แล้ว หากมีการพูดคุยลักษณะดังกล่าวตนจะแจ้งความทันที
เพราะกระแสข่าวที่ออกมาอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นในอนาคต หวังเพียงเพื่อให้เกิดผลในทางลบกับตน ถือว่านี่คือวิธีการสกปรก เป็นวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรมีแล้วในยุคสมัยนี้ นี่ยังไม่ได้เริ่มสมัครยังใช้วิธีการถึงขนาดนี้ พอถึงเวลาลงสนามจริงๆจะขนาดไหน นักการเมืองแบบนี้ไม่ควรมีในเมืองลำพูน
นายชัชพีร์ ยืนยันว่า รถที่เกิดเหตุเป็นรถฮอนด้าแจ๊ส ซึ่งตนและคนในครอบครัวไม่มีรถรุ่นนี้ใช้ แต่ยอมรับว่ารถคันนั้นเป็นญาติที่เป็นผู้หญิง ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่ตนจะให้เขามารับโทษแทน ขณะที่ประเด็นดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับตนและลุกลามไปยังครอบครัวของตนแล้ว ตนจึงต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ และยืนยันว่าคืนนั้นมีบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าตนอยู่ที่ไหน
ขณะที่นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายก อบจ.ลำพูน กล่าวเสริมว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้วายชนม์ก่อน ตอนแรกตนเห็นกระแสข่าวตามหาคนที่ขับรถชนคนอื่นในโซเชียลฯ ต่อมาก็มีการปล่อยข่าวลือจนหนาหูว่ารองนายก อบจ. ลำพูน หรือกำนันต้อม ได้ขับรถชนคนจนเสียชีวิตแล้วให้ญาติมารับผิดแทน จึงต่อสายสอบถามข้อเท็จจริงกันทันที
ทราบว่าวันเกิดเหตุ รองนายกฯได้อยู่ร่วมในพิธีเปิดงานโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุหริภุญชัย หลังเสร็จพิธีได้เดินทางกลับกับ สจ.สมควร แล้วได้แวะรับประสานอาหารก่อนที่ สจ.สมควร จะไปส่งรองนายกฯที่บ้านพักใน จ.เชียงใหม่ เพียงแต่ก็มีประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกับรองนายกฯ ตรงที่ว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นญาติห่างๆกับกำนันต้อม ทำให้มีการนำข้อมูลมาบิดเบือนอ้างว่ากำนันต้อมให้ญาติคนดังกล่าวรับผิดแทน
กรณีดังกล่าวตนคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวก็ไม่ทันได้คิดหากกำนันต้อมใก่อเหตุจริงทำไมต้องเอาญาติที่เป็นผู้หญิงมารับผิดแทนตัวเอง แทนที่จะให้คนขับรถ คนงานในบ้าน หรือคนอื่นรับผิดแทน ซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ควรเอาผู้ที่เสียชีวิตมาเป็นเหยื่อการเมือง-เอามาโจมตีกัน
ถามว่ากระแสข่าวดังกล่าวจุดเริ่มต้นได้เกิดที่ อ.บ้านธิ เนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดที่ อ.บ้านธิ และกำนันต้อม ก็เป็นคนบ้านธิ เครือข่ายการเมืองที่ปล่อยข่าวก็เป็นคนบ้านธิ เหมือนกัน เพราะฉะนั้นข่าวลือดังกล่าวจึงมองได้อย่างเดียวว่าเป็นการดิสเครดิตกำนันต้อมเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างแน่นอน แค่ดูภาพรถที่ก่อเหตุก็รู้แล้วว่าเป็นรถยี่ห้อฮอนด้าสีขาวรุ่นหนึ่งซึ่งไม่ใช่รถของกำนันต้อม อย่างแน่นอน
ประเด็นนี้ตนจึงอยากให้ประชาชนที่มีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร เพราะว่าข่าวลือประเด็นนี้กระจายไปทั่วจนถึงกลุ่มพรรคการเมืองของพี่ชายตนก็มีการพูดคุยกันอยู่ ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลต่อรองนายกฯไปแล้ว และกลุ่มคนที่ปล่อยข่าวกรณีดังกล่าวก็ได้รับประโยชน์จากการปล่อยข่าวลือประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ผู้บริหารพรรคประชาชน ได้ทราบเรื่องนี้แล้ว เบื้องต้นตนได้พูดคุยกับเลขาธิการพรรคประชาชน ซึ่งไม่มีผลกับพรรคแน่ เพราะรับรู้ได้ว่าเป็นแค่ข่าวลือที่ถูกบิดเบือนเพื่อหวังผลต่อการมืองเท่านั้นเพียงแต่เราต้องอธิบายให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น