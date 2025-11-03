คนเชียงใหม่-นทท.ตื่นตาร่วมงาน“ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่14 ชมช่างฟ้อน700คนถวายความอาลัย-จุดผางประทีปนับหมื่นดวงบูชาเมืองประเพณีเดือนยี่เป็ง

เชียงใหม่ - เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ พร้อมทุกภาคส่วน เปิดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่14 นำช่างฟ้อน 700 คน ฟ้อนบูชาผางประทีปน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขณะที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมจุดผางประทีปนับหมื่นดวงสว่างไสวทั่วเมือง ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีช่วงงานยี่เป็งประจำปี2568
ช่วงค่ำวันนี้(3พ.ย.68)ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงาน "ต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่14" โดยพิธีเปิดมีการจัดเทศนาธรรมอานิสงค์การถวายผางประทีป และมีนายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดผางประทีปหลวงบนบุษบก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก และร่วมกันจุดผางประทีปบูชาเมือง พร้อมถ่ายภาพความสวยงามของดวงไฟจากผางประทีปที่สว่างไสว
ขณะที่ช่างฟ้อนกว่า 700 คนจากชุมชนต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ อายุตั้งแต่ 3 ขวบจนถึง 90 ปี ร่วมไหว้สาฟ้อนบูชาผางประตี้ดน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปาชีพ และงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งช่างฟ้อนทุกคนที่เข้าร่วมงานต่างพร้อมใจกันใส่ชุดผ้าทอมือหลากหลายสีสัน ที่ถักทอตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงอุปถัมภ์ชาวบ้านให้มีอาชีพ พร้อมกับรักษาวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชุมชนที่ทำงานด้านหัตถกรรมไว้
พร้อมกันนั้น ผางประทีปหลายหมื่นดวงได้ถูกจุดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 แจ่งเมือง ทั้งแจ่งหัวริน แจ่งศรีภูมิ แจ่งกะต๋ำ และแจ่งกู่เฮืองจนสว่างไสว ต้อนรับประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือ ลอยกระทง ประจำปี 68 ท่ามกลางสายฝนที่ยังตกโปรยปรายลงมา แต่ไม่เป็นอุปสรรคและขัดขวางความตั้งใจของชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม"ต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่14" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สำหรับผางประทีป หรือ ผางประทีส ใช้จุดให้เกิดแสงสว่างเพื่อสักการะบูชาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยจุดวางตามวัดวาอาราม และศาสนาสถาน ในวันสำคัญทางศาสนาหรือเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะช่วงประเพณียี่เป็งชาวล้านนาจะนิยมจุดผางประทีปเป็นพุทธบูชา และใช้จุดบูชาเพื่อแสดงออกถึงความเคารพผู้มีพระคุณ สักการะบูชาสิ่งต่างๆที่ใช้ประโยชน์ เช่น ประตูบ้าน บ่อน้ำ เตาไฟ บันได ยุ้งฉาง