นักธุรกิจนครปฐมร้อง ถูกนักร้อง AF7 เบี้ยวค่าซองก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง เสียหายอื้อ คาดมูลค่ากว่า 50 ล้าน

นครปฐม – นักธุรกิจเจ้าของโรงงานแพคเกจจิ้ง ร้องทนายความและสื่อ หลังถูกนักร้องชื่อดังจากเวที AF7 อักษรย่อ “น.” และภรรยา เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปชื่อดัง เบี้ยวค่าผลิตซองสินค้า กว่า 1 แสนซอง พร้อมมีผู้เสียหายรายอื่นทยอยร้องเพิ่ม คาดมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 50 ล้านบาท
วันนี้( 3 พ.ย.) นายณัฐธิชัย กัลยา อายุ 58 ปี นักธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม เข้าร้องเรียนต่อ นายศุภภัทรพจน์ นิติศศธร ทนายความ เจ้าของเพจ “คุยข่าว เล่าความ” หลังถูกนักร้องชื่อดังและภรรยา สั่งผลิตซองก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปกว่า 1 ล้านซอง แต่เมื่อส่งมอบสินค้าไปแล้วกว่า 1.1 แสนซอง กลับไม่ยอมชำระเงิน โดยอ้างว่ามีการส่งเกินจำนวนที่สั่ง
นายณัฐธิชัย เปิดเผยว่า ภายหลังตรวจสอบกลับพบว่า ทั้งคู่ได้นำซองดังกล่าวไปใช้จำหน่ายสินค้าจริงในท้องตลาดแล้ว อีกทั้งยังมีการนำใบสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายมาอ้างกับโรงงานเพื่อหลอกให้ผลิตสินค้า สร้างความเชื่อถือว่ามีคำสั่งซื้อจริง ก่อนที่ตัวแทนจำหน่ายหลายรายจะโอนเงินให้ แต่ไม่ได้รับสินค้า
“ขณะนี้มีผู้เสียหายติดต่อมาหาผมหลายรายแล้ว บางรายถูกหลอกไป 2 ล้านบาท บางรายสูงถึง 10 ล้านบาท รวมความเสียหายอาจไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท” นายณัฐธิชัย กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนระบุว่า นักร้องหนุ่มคนดังจากเวที AF7 อักษรย่อ “น.” มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ขณะที่ภรรยาเป็นนักธุรกิจหญิงเจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ชีวิตหรูหรา เดินทางต่างประเทศและใช้ของแบรนด์เนม จึงสร้างความเชื่อถือให้กับผู้คนในวงการธุรกิจ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ด้าน นายศุภภัทรพจน์ ระบุว่า จากพฤติการณ์เบื้องต้นเข้าข่าย ฉ้อโกง โดยอาจมีการนำใบสั่งซื้อจากผู้อื่นมาใช้หลอกลวงโรงงานผลิตซอง เพื่อให้เชื่อว่ามีการสั่งสินค้าจริง และนำซองไปแสดงกับตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่เพื่อเร่งให้สั่งซื้อเพิ่ม ก่อนจะรับเงินมาโดยไม่ชำระค่าผลิตสินค้าให้โรงงาน
“ลักษณะนี้อาจเป็นการหลอกลวงทั้งสองฝั่ง — โรงงานถูกหลอกให้ผลิตสินค้า และตัวแทนจำหน่ายถูกหลอกให้สั่งของ ซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในสังคม” นายศุภภัทรพจน์ กล่าว
เบื้องต้น นายณัฐธิชัย เตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเปิดรับข้อมูลจากผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและยุติความเสียหายโดยเร็ว