ระทึก! ตำรวจ-ป่อเต็กตึ้ง ระดมกำลังบุกป่าตามหาหญิงป่วยจิตเวช หลังหายตัวจากบ้าน สุดท้ายพบปลอดภัยนั่งอยู่ริมถนน

อ่างทอง – ตำรวจเมืองอ่างทองระดมกำลังร่วมอาสาป่อเต็กตึ้งและชาวบ้าน ออกค้นหาหญิงวัย 60 ปี ป่วยจิตเวช หลังหายตัวไปจากบ้านกลางดึก ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากป่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา สุดท้ายพบตัวปลอดภัย นั่งอยู่ศาลาพักผู้โดยสารริมถนนอ่างทอง–อยุธยา
วันนี้( 3 พ.ย.) ร.ต.ต.สุนทร จันทร์ภู่ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุมชนบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ว่ามีหญิงสูงอายุ อายุประมาณ 60 ปี ป่วยจิตเวช หายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าเกรงจะเกิดอันตราย จึงประสานเจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ้งและชาวบ้านกว่า 20 คน ระดมกำลังออกค้นหาบริเวณป่าละเมาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ลุงแดง อายุ 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า มีคนในชุมชนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือมาจากป่าริมน้ำ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบ โดยทีมค้นหาใช้เวลาปูพรมหานานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ยังไม่พบร่องรอย
จนกระทั่งมีชาวบ้านรายหนึ่งขี่รถผ่านมาเห็นหญิงลักษณะตรงกับที่หายตัวไป นั่งอยู่ภายในศาลาพักผู้โดยสารริมถนนสายอ่างทอง–อยุธยา ห่างจากจุดค้นหาประมาณ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ พบเป็นหญิงวัย 60 ปี คนเดียวกัน ปลอดภัยดี ไม่มีบาดเจ็บหรืออันตรายแต่อย่างใด
หลังจากพูดคุยสอบถามเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยมีอาการหลงทางและอ่อนเพลีย เจ้าหน้าที่จึงประสานญาติมารับตัวกลับบ้าน ท่ามกลางความโล่งใจของทุกฝ่าย ทั้งตำรวจ อาสาสมัคร และชาวบ้านที่ช่วยกันค้นหาตลอดทั้งเช้า