คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมจัดโครงการ " ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 21

ศูนย์ข่าวศรีราชา -คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดโครงการ " ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีนักเรียนและครููจาก 6 ศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 500 คน
วันนี้ ( 3 พ.ย.) รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานเปิดโครงการ " ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.2568 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ พัฒนากำลังคนของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โดยมี นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา รองอธิการบดี วิทยาเขตสระแก้ว กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางคณะผู้บริหารฯ บุคลากร นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผศ.ดร.ปริญญา นาคปฐม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนักเรียนและครู อาจารย์ผู้แทนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จาก6ศูนย์ภูมิภาค
ประกอบด้วย ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ,ศูนย์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กว่า 500คนเข้าร่วม
รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นนโยบายหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตลอดจนยังเป็นการพัฒนากำลังคนของประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการทักษะ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ตามนโยบายหนึ่งในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ยังถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกผลงานของนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะและปลูกฝังการสร้างทัศนคติและแนวความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
"กิจกรรมทั้งหมดภายในงานฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากำลังคนของประเทศและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนScience Innovation for Better Sustainable Society”รศ.ดร.อุษาวดี กล่าว