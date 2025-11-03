เลื่อนเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา “พื้นที่รูปตัวU” ชายแดนจันทบุรีหลังฝนถล่ม-พายุเข้า

จันทบุรี- ทีมผู้พิทักษ์แผ่นดิน ประกาศเลื่อนภารกิจเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณ“พื้นที่รูปตัวU”ชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นการชั่วคราว หลังฝนถล่ม-พายุเข้าทำถนนสร้างใหม่ไม่สามารถใช้งานได้ หวั่นเกิดอันตราย
วันนี้ ( 3 พ.ย.) ทีมผู้พิทักษ์แผ่นดิน ที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี ได้ประกาศเลื่อนภารกิจเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณ“พื้นที่รูปตัวU”ชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นการชั่วคราว จากเดิมที่มีกำหนดจัดกิจกรรมประกาศพื้นที่อธิปไตยในวันนี้ สาเหตุจาก สภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่อง ซ้ำยังมีพายุฝนฟ้าคะนองติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ จ.จันทบุรี
จนทำให้ถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.จันทบุรี ที่เชื่อมจากพื้นที่รูปตัว ก. ไปยังพื้นที่รูปตัวU ระยะทาง 15 กิโลเมตรเกิดการชำรุดและเต็มไปด้วยโคลน อีกทั้งพื้นที่ที่มีความลาดชันยังเสี่ยงต่อการเดินทาง รวมทั้งยังส่งผลให้การเคลื่อนกำลังและส่งเสบียงต่างๆ เป็นไปอย่างทุลักทุเล
โดยทีมงาน “ผู้พิทักษ์แผ่นดิน” ยืนยันว่าแม้ภารกิจสำคัญจะต้องชะลอออกไป “ยังไม่มีกำหนดใหม่” แต่ทีมงานยืนยันด้วยหัวใจยังแน่วแน่ พร้อมปฏิบัติทันทีเมื่อเส้นทางและสภาพอากาศเอื้ออำนวย