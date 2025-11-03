เพชรบุรี - เพชรบุรีสืบสานประเพณีโบราณ จัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดต้นสน ประจำปี 2568 เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่
วันนี้( 3 พ.ย.) ณ วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านแหลม ประจำปี 2568 โดยมี นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอบ้านแหลม คณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการวัด พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
นายภคพัส กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
ภายหลังพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีพร้อมพุทธศาสนิกชนได้ขึ้นกราบนมัสการและปิดทององค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ จากนั้นอาราธนาหลวงพ่อสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประดิษฐานบนเรือที่ประดับตกแต่งอย่างงดงาม เพื่อประกอบพิธี “แห่พระศักดิ์สิทธิ์ลงเรือ” ล่องไปตามลำคลองบ้านแหลม ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านแหลมสืบทอดกันมาช้านาน โดยมีประชาชนสองฝั่งคลองร่วมสักการะ บูชา และขอพรด้วยความศรัทธา ก่อนอัญเชิญองค์พระขึ้นรถยนต์แห่เข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองได้ร่วมกราบไหว้ ก่อนอัญเชิญกลับมาประดิษฐานยังมณฑปวัดต้นสน
สำหรับ งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดต้นสน ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–7 พฤศจิกายน รวม 5 วัน 5 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ สักการะ และปิดทององค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
วัดต้นสนถือเป็นวัดสำคัญของตำบลบ้านแหลม มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยคณะกรรมการวัดและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดงานนมัสการปิดทองเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชน และร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเพชรบุรี