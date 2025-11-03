สุดระทึก! "ออบหลวง"ฝนตกหนักทำ นทท.กางเต็นท์พักแรมกลายเป็นผู้ประสบภัยเจอน้ำป่าท่วมทางติดค้าง25คน

เชียงใหม่ - ระทึก! ฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่เตี้ยะ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยว 25 คน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่กางเต็นท์นอนพักแรมกลายเป็นผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกระแสน้ำเชี่ยวกราก จนท.ต้องระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ จนสามารถนำตัวออกมาจนครบทุกคนอย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
วันนี้ (3 พ.ย.68) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่เตี้ยะ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งน้ำไหลเชี่ยวกรากและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่กางเต็นท์พักแรมติดค้างบริเวณลานกางเต็นท์ จำนวน 25 คน โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติออบหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว ชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ และมูลนิธิเทวฤทธิ์ ทรงธรรม รวม 50 นาย ได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดังกล่าวที่ติดค้างอยู่บริเวณอีกฝั่งของน้ำตกและไม่สามารถข้ามกลับมาได้ โดยทีมกู้ภัยได้ใช้อุปกรณ์โรยตัวข้ามน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปให้การช่วยเหลือนำตัวนักท่องเที่ยวที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ออกมาออกมายังจุดที่ปลอดภัยจนครบทุกคนในที่สุด
ขณะเดียวกันวันนี้(3 พ.ย.68) อุทยานแห่งชาติออบหลวง ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติออบหลวงเรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยว "น้ำตกแม่เตี๊ยะ" ท้องที่ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว หลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนน้ำในลำห้วยแม่เตี๊ยะมีปริมาณน้ำมากเกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้บริเวณน้ำตกแม่เตี๊ยะ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำมากและไหลเชี่ยว ขึ้นท่วมทางเดินเท้าเข้าชมน้ำตกแม่เตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4)แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว "น้ำตกแม่เตี๊ยะ" อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นการชั่วคราว โดยปิดให้บริการเข้าท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.68 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ